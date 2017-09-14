Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.
это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток. а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.
Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.
ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))
budivelnik написав:4 Після усвідомлення того , що ВСІ воювати не будуть -виникає питання А як повинні себе везти 95-97% населення яке ГАРАНТОВАНО на 100% -не мало і не має шансів потрапити в ЗСУ? Рецепт від Будівельника і його синів - пахати наближаючи перемогу в тилу - замінити своєю роботою роботу тих хто служить - збільшити розміри податкових виплат щоб ті хто служить мали за що служити - збільшити донати щоб ті хто служить отримали хоч якесь полегшення у своїй праці...
Letusrock написав:Ці маніпуляції від першосортних злегка притомили дійсно. Будівельники і песікоти бачать для Успіха/Бандерлога тільки такі варіанти: воювати за миску супа / померти / здатись / воювати довічно за "їх" гроші. Причому для себе жоден з цих варіантів вони не бачать. Бояться що в найгіршому варіанті при відході в румунію вони раптом у 59р стануть другосортними))
Маніпуляціями займаєшься ти
І мене вже дратує, що ти людей ділишь на сорти, саме ти, а не я
Я людей на сорти не розділяю. Я вважаю, що від кожної людина може і має бути корість
А яка від тебе користь ? Сам в ЗСУ не хочешь, против тих, хто в ЗСУ не хоче - теж нічого не пишешь
Від тебе ніяких пропозицій, ти тільки критикуєшь тих, хто допомагає ЗСУ, хто хоть щось пропонує
Якось я в тебе запитав твоє бачення ситуації ... ну що ж ... 1.5 року чекаю Може зараз дочекаюсь ? А якщо немає пропозицій, то краще не пиши
mephala написав:это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток. а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.
Знакомая боится малую з братом оставлять, когда он приезжает в отпуск. Подрывается ночью, кричит. Психика уже не годится для мирняка.
Ты не был на войне, но читать тебя тоже невозможно, одни истерики
Твоя психика тоже не годится для мирняка ? Или годится ?