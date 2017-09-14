В черговий раз нагадую 1 Ні Будівельник ні його сини - не косили 2 Будівельник має відкриту повістку - зявитись по телефонному звінку. До 18 травня+60 днів - Будівельник ОНОВИТЬ свої данні згідно чинного Законодавства 3 Сини Будівельника мають кожен свою причину. а - старший - ВЛК пройшов , є членом ДФТГ з правом носіння військової форми , директор Благодійного фонду з посвідченням волонтера б - молодший - має посвідчення волонтера , допомагає мені вести мій і веде свій бізнес, який генерує 50000 грн/місяць податків+економить Державі 4 тонни бензину в місяць До 18 травня+60 днів- оновлять свої данні в ТЦК . 4 Ймовірність того , що через три місяці я чи якийсь з моїх синів потрапить на фронт-дуже висока. При цьому У випадку потрапляння на фронт будуть наступні наслідки Те відділення в яке потраплю я або сини або я з синами - буде купатись як вареники в маслі Всі інші ( від ДПС до отримувачів благодійної допомоги)-програють.
А тепер в мене питання до того хто змусив мене відкривати спідню білизну моєї сімї.
Що ти особисто зробив такого для ЗСУ що вирішив що маєш право задати такій ПОВАЖНІЙ сімї - свої ТУПІ питання?
І якщо цей закарпутець не вибачиться за свою зрадофілію і брехню( я жодного разу не ділив нікого на сорти.різні там летсуорки і мефали -ділили.Я - ні)
То може варто розглянути питання по правилам військового часу І якщо не засудити довічно - то хоча б забанити тижнево?
На новину одразу зреагував засновник monobank Олег Гороховський:
«З нагоди цієї насправді знакової події для українського handjob-ком’юніті monobank встановить безстроковий 20% кешбек на Pornhub для пана Гетьманцева», — пожартував Гороховський в своєму Telegram-каналі.
Там профит еще такой вырисовывается: они кинут клич, что владельцам разрушенного в (условной) Авдеевке жилья кацапы дадут жилищный сертификат на покупку жилья за Уралом, и подъемные конечно же. И проблема убыли славян почти решается. А Авдеевки с Часиками конечно никто не будет восстанавливать. Как и сожженый в феврале 15-го Углегорск
1 Дозволив на рівні Бригади організовувати ознайомлювальні поїздки з потенційними рекрутами Алгоритм приблизно такий а- заїзжає хтось з бригади в тил , бажано туди де його знають і пропонує працівникам фізичної праці( саме ця категорія найбільш підходить для роботи на фронті) ознайомлювальний тур в бригаду днів на 10-30( за бажанням тих кого запрошує) б - на час поїздки цим людям оплачується страховка ( на випадок каліцтва/смерті десь на 1 млн грн) проїзні, командировочні (1000 грн/доба), харчування, навчання Я не моєжу гарантувати , але з високою ймовірністю кажу що кожен третій ЗАЛИШИТЬСЯ і підпише контракт на термін від 6 місяців ( суть наступна, дома він засранець , жінка пиляє що нема грошей) а в ЗСУ він серед таких самих як і сам. 2 Тепер ясно що виникне конфліктна ситуація між тими хто вже воює роки і не може гарантувати собі термін коли зможе демобілізуватись. Тому наступний крок а - опитування хто і на яких умовах згоден підписати контракт від 6 місяців і далі алгоритм оцінки контракту чим більше ВЖЕ відслужив - тим з вищої зарплати підписуєш новий чим на довше підписуєш -тим ще вищу зарплату отримуєш + у випадку підписання більше ніж на 6 місяців- отримуєш гарантовану відпустку на 2 тижні кожних три місяці з правом виїзду за кордон
Ці два простих кроки зможуть покращити атмосферу в суспільстві, яку влада відкинула як мінімум на 15 років назад коли побачила що військові отримують електоральну підтримку і влада вирішила цю хвилю збити Збити то вона збила... Але особисто я б краще програв вибори і жив в Україні яка Перемогла Ніж виграв вибори і жив в країні якій ще 5 років тепер треба воювати.