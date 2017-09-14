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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7971797279737974>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:56

  yanyura написав:Даже PornHub платит налоги в Украине:
Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал.

https://t.me/getmantsevdanil/6785

Ангел хуже ПорнХаб((
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Два года ни света, ни магазинов, ни аптек, классно освободили!" На РосТВ показали цветущий Донбасс



vitalliangel писал, что россии не нужны территории, потому что содержать нет денег ...

У этого мнения есть два серьёзных пробела

1) Если не нужны территории, а россия бьются то об Бахмут, то об Авдеевку, то об Часов Яр, то территории им нужны

2) Судя по тому, что тупо разрушают всё, то платить и восстанавливать ничего и не собираются. Нет людей - платить некому

России нужны территории, но без людей
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:1) Если не нужны территории, а россия бьются то об Бахмут, то об Авдеевку, то об Часов Яр, то территории им нужны


Як на мене тут головна помилка: їм потрібна вся територія України, а названі НП просто перешкода на шляху.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:03

В черговий раз нагадую
1 Ні Будівельник ні його сини - не косили
2 Будівельник має відкриту повістку - зявитись по телефонному звінку.
До 18 травня+60 днів - Будівельник ОНОВИТЬ свої данні згідно чинного Законодавства
3 Сини Будівельника мають кожен свою причину.
а - старший - ВЛК пройшов , є членом ДФТГ з правом носіння військової форми , директор Благодійного фонду з посвідченням волонтера
б - молодший - має посвідчення волонтера , допомагає мені вести мій і веде свій бізнес, який генерує 50000 грн/місяць податків+економить Державі 4 тонни бензину в місяць
До 18 травня+60 днів- оновлять свої данні в ТЦК .
4 Ймовірність того , що через три місяці я чи якийсь з моїх синів потрапить на фронт-дуже висока.
При цьому
У випадку потрапляння на фронт будуть наступні наслідки
Те відділення в яке потраплю я або сини або я з синами - буде купатись як вареники в маслі
Всі інші ( від ДПС до отримувачів благодійної допомоги)-програють.

А тепер в мене питання до того хто змусив мене відкривати спідню білизну моєї сімї.

Що ти особисто зробив такого для ЗСУ що вирішив що маєш право задати такій ПОВАЖНІЙ сімї - свої ТУПІ питання?

І якщо цей закарпутець не вибачиться за свою зрадофілію і брехню( я жодного разу не ділив нікого на сорти.різні там летсуорки і мефали -ділили.Я - ні)

То може варто розглянути питання по правилам військового часу
І якщо не засудити довічно - то хоча б забанити тижнево?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:03

  yanyura написав:Даже PornHub платит налоги в Украине:
Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал.

https://t.me/getmantsevdanil/6785

Pornhub відтепер сплачуватиме ПДВ в Україні, а monobank обіцяв «безстроковий 20% кешбек» на порносайт для Гетьманцева
На новину одразу зреагував засновник monobank Олег Гороховський:
«З нагоди цієї насправді знакової події для українського handjob-ком’юніті monobank встановить безстроковий 20% кешбек на Pornhub для пана Гетьманцева», — пожартував Гороховський в своєму Telegram-каналі.


Годний троллинг от Monobank )))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:04

pesikot


России нужны территории, но без людей



Там профит еще такой вырисовывается: они кинут клич, что владельцам разрушенного в (условной) Авдеевке жилья кацапы дадут жилищный сертификат на покупку жилья за Уралом, и подъемные конечно же. И проблема убыли славян почти решается. А Авдеевки с Часиками конечно никто не будет восстанавливать. Как и сожженый в феврале 15-го Углегорск
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:05

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:1) Если не нужны территории, а россия бьются то об Бахмут, то об Авдеевку, то об Часов Яр, то территории им нужны


Як на мене тут головна помилка: їм потрібна вся територія України, а названі НП просто перешкода на шляху.

Я про це давно пишу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:13

pesikot
Хлопчина, який штовхав ту всю діч (про допомогу до літа, війна до виборів, не треба території і багато іншого генерала свр) вже майже самоліквідувався. І добре,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:13

  yanyura написав:Даже PornHub платит налоги в Украине:
Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал.

https://t.me/getmantsevdanil/6785

Остання це
Only Fans.
❕Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:16

щоб Зробив Будівельник

1 Дозволив на рівні Бригади організовувати ознайомлювальні поїздки з потенційними рекрутами
Алгоритм приблизно такий
а- заїзжає хтось з бригади в тил , бажано туди де його знають і пропонує працівникам фізичної праці( саме ця категорія найбільш підходить для роботи на фронті) ознайомлювальний тур в бригаду днів на 10-30( за бажанням тих кого запрошує)
б - на час поїздки цим людям оплачується страховка ( на випадок каліцтва/смерті десь на 1 млн грн) проїзні, командировочні (1000 грн/доба), харчування, навчання
Я не моєжу гарантувати , але з високою ймовірністю кажу що кожен третій ЗАЛИШИТЬСЯ і підпише контракт на термін від 6 місяців ( суть наступна, дома він засранець , жінка пиляє що нема грошей) а в ЗСУ він серед таких самих як і сам.
2 Тепер ясно що виникне конфліктна ситуація між тими хто вже воює роки і не може гарантувати собі термін коли зможе демобілізуватись.
Тому наступний крок
а - опитування хто і на яких умовах згоден підписати контракт від 6 місяців і далі
алгоритм оцінки контракту
чим більше ВЖЕ відслужив - тим з вищої зарплати підписуєш новий
чим на довше підписуєш -тим ще вищу зарплату отримуєш + у випадку підписання більше ніж на 6 місяців- отримуєш гарантовану відпустку на 2 тижні кожних три місяці з правом виїзду за кордон

Ці два простих кроки зможуть покращити атмосферу в суспільстві, яку влада відкинула як мінімум на 15 років назад коли побачила що військові отримують електоральну підтримку і влада вирішила цю хвилю збити
Збити то вона збила...
Але особисто я б краще програв вибори і жив в Україні яка Перемогла
Ніж виграв вибори і жив в країні якій ще 5 років тепер треба воювати.
budivelnik
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