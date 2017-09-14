Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:16

1 Дозволив на рівні Бригади організовувати ознайомлювальні поїздки з потенційними рекрутами

Алгоритм приблизно такий

а- заїзжає хтось з бригади в тил , бажано туди де його знають і пропонує працівникам фізичної праці( саме ця категорія найбільш підходить для роботи на фронті) ознайомлювальний тур в бригаду днів на 10-30( за бажанням тих кого запрошує)

б - на час поїздки цим людям оплачується страховка ( на випадок каліцтва/смерті десь на 1 млн грн) проїзні, командировочні (1000 грн/доба), харчування, навчання

Я не моєжу гарантувати , але з високою ймовірністю кажу що кожен третій ЗАЛИШИТЬСЯ і підпише контракт на термін від 6 місяців ( суть наступна, дома він засранець , жінка пиляє що нема грошей) а в ЗСУ він серед таких самих як і сам.

2 Тепер ясно що виникне конфліктна ситуація між тими хто вже воює роки і не може гарантувати собі термін коли зможе демобілізуватись.

Тому наступний крок

а - опитування хто і на яких умовах згоден підписати контракт від 6 місяців і далі

алгоритм оцінки контракту

чим більше ВЖЕ відслужив - тим з вищої зарплати підписуєш новий

чим на довше підписуєш -тим ще вищу зарплату отримуєш + у випадку підписання більше ніж на 6 місяців- отримуєш гарантовану відпустку на 2 тижні кожних три місяці з правом виїзду за кордон



Ці два простих кроки зможуть покращити атмосферу в суспільстві, яку влада відкинула як мінімум на 15 років назад коли побачила що військові отримують електоральну підтримку і влада вирішила цю хвилю збити

Збити то вона збила...

Але особисто я б краще програв вибори і жив в Україні яка Перемогла

Ніж виграв вибори і жив в країні якій ще 5 років тепер треба воювати.