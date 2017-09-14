цього було б достатньо без всіх інших додаткових умов.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:23
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:23
На відміну від Вас-я вмію прораховувати сильні і слабкі сторони пропозиції.
1 Є 1 млн які прослужив 12-18-24 місяців....
Якщо цей 1 млн не зацікавити - то завтра Ви мобілізуєте на 6 місяців 100 000 осіб і повинні будете демобілізувати 300 000 осіб.
2 Якщо нам потрібні ДОДАТКОВІ військові
то
+100 000+300 000=-200 000.
Це те що буде якщо не перестрахуватись
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:27
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:32
Невеличке уточнення по мобілізаційним процедурам в моїй сімї
Якби рішення залежало виключно від мене, то я б зробив наступне
а - змусив би Старшого закрити Благодійний фонд і влаштуватись в комунальну службу Львівської міськради ( надається бронь)
б - молодшого - відмовитись від волонтерки і також влаштуватись або в комунальну службу, або викладачем по спорту в школі Брюховичі( вакантне місце -є , його освіта це дозволяє), бронь надається
і час який вивільниться приділити роботі в бізнесі.
Але рішення приймають і вони.
Тому
Варіантів як зберегти лице - море.
Як на мене то для Держави - набагато ефективніше
Благодійний+волонтерка+ДФТГ+податки+донати
ніж
розвозити сміття..і це також треба робити і Держава цю роботу оцінила як таку що потребує БРОНІ
Друге питання- що деколи я маю власну думку про інтелектуальні здібності тих хто приймає деякі Державні питання.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:34
А я и не знал, что есть такой "Іміджево-видавничий центр НГУ":
Хотя Гугл молчит какое у Пикалова вонское звание.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:40
yanyura
Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант.
Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо.
И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром.
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