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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7972797379747975>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:і підпише контракт на термін від 6 місяців
цього було б достатньо без всіх інших додаткових умов.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:23

  Hotab написав:pesikot
Хлопчина, який штовхав ту всю діч (про допомогу до літа, війна до виборів, не треба території і багато іншого генерала свр) вже майже самоліквідувався. І добре,

Та був він сьогодні на форумі. Читає
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:23

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:і підпише контракт на термін від 6 місяців
цього було б достатньо без всіх інших додаткових умов.
На відміну від Вас-я вмію прораховувати сильні і слабкі сторони пропозиції.
1 Є 1 млн які прослужив 12-18-24 місяців....
Якщо цей 1 млн не зацікавити - то завтра Ви мобілізуєте на 6 місяців 100 000 осіб і повинні будете демобілізувати 300 000 осіб.
2 Якщо нам потрібні ДОДАТКОВІ військові
то
+100 000+300 000=-200 000.
Це те що буде якщо не перестрахуватись
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:27

❗️Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, – Генштаб.

Щодо оновлення даних в електронному кабінеті, якщо висновкам ВЛК більше року, то необхідно проходити комісію знову.

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:32

Невеличке уточнення по мобілізаційним процедурам в моїй сімї
Якби рішення залежало виключно від мене, то я б зробив наступне
а - змусив би Старшого закрити Благодійний фонд і влаштуватись в комунальну службу Львівської міськради ( надається бронь)
б - молодшого - відмовитись від волонтерки і також влаштуватись або в комунальну службу, або викладачем по спорту в школі Брюховичі( вакантне місце -є , його освіта це дозволяє), бронь надається

і час який вивільниться приділити роботі в бізнесі.

Але рішення приймають і вони.
Тому
Варіантів як зберегти лице - море.
Як на мене то для Держави - набагато ефективніше
Благодійний+волонтерка+ДФТГ+податки+донати
ніж
розвозити сміття..і це також треба робити і Держава цю роботу оцінила як таку що потребує БРОНІ
Друге питання- що деколи я маю власну думку про інтелектуальні здібності тих хто приймає деякі Державні питання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:34

А я и не знал, что есть такой "Іміджево-видавничий центр НГУ":

Александр Пикалов из "95 квартала" служит в Нацгвардии: появился документ
26 января 2024
...
"По информации, предоставленной воинской частью 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, за период прохождения военной службы Пикалов А. В. получал денежное довольствие в соответствии с Инструкцией"
...

https://www.rbc.ua/ukr/styler/oleksandr ... 74683.html

СХЕМА
тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-18#n96

Хотя Гугл молчит какое у Пикалова вонское звание.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:40

yanyura
Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант.
Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо.
И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:46

https://nv.ua/ukraine/events/mayor-vsu- ... 14777.html
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:58

  sens написав:https://nv.ua/ukraine/events/mayor-vsu-1-maya-rasskazal-kto-stoit-v-ocheredyah-vozle-tck-novosti-ukrainy-50414777.html

1. По правилам хорошего тона надо бы хоть 2 слова о чем ссылка, а не выплюнул и был таков
2. В череде тех, кто думает, что он пришел «просто обновить» непременно есть те, кто уже утратил право на безоговорочную отстрочку. И надо бы пройти ВЛК. А там уже есть разные варианты.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:11

  Hotab написав:yanyura
Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант.
Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо.
И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром.

У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.
Наприклад, тільки по напрямку корупції в тому році було 46 тисяч осіб.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... -nazk.html
Зрозуміло, що там і по дрібницях. Але це тільки офіційних.
Чудак, який вкрав 30 тон пального; або більше мільйона гривень отримав за липових всл; і т.д. -- несе шкоди (в тому числі і імеджевої) більш, ніж десяток баласту на дивані.

Повторюсь: імхо, топити пічку баластом - це марна справа...
Потрібна і система примусу-контролю на всіх етапах .... впритул до отого Часів яру, бажання можновладців взяти на себе відповідальність; і вихлоп від баласту буде сумнівний.
Це ж не маску в Ковід носити примусити.

Наче ж ви самі казали про зброю...
Для активного ядра.
І відео фронтовика я розміщував.
Коротше -- без цілого комплексу, системи "праці" з баластом вихлопу не буде.
А для цієї системи треба спочатку лад серед діючої системи навести...
Бо з корупцією, феодальщиною, царюванням, слабкими знаннями, кумовством і т.д. наврядчи щось можна серйозне зробити.
Тіко поштукатурити... знайти відсвічувальників в теплик.

Проблема не стільки у баласті (як його затягнути на фронт), а в тому, що активне ядро дійсно і втомилося, і несе втрати.
Тому:
- або зброя для активного ядра;
- або система... "праці" з баластом.
Перше не так вже й просто; а друге - ще складніше. Да і не по європейські))
detroytred
 
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