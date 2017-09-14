Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:11

Hotab написав: yanyura

Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант.

Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо.

И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром. Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант.Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо.И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром.

У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.Наприклад, тільки по напрямку корупції в тому році було 46 тисяч осіб.Зрозуміло, що там і по дрібницях. Але це тільки офіційних.Чудак, який вкрав 30 тон пального; або більше мільйона гривень отримав за липових всл; і т.д. -- несе шкоди (в тому числі і імеджевої) більш, ніж десяток баласту на дивані.Повторюсь: імхо, топити пічку баластом - це марна справа...Потрібна і система примусу-контролю на всіх етапах .... впритул до отого Часів яру, бажання можновладців взяти на себе відповідальність; і вихлоп від баласту буде сумнівний.Це ж не маску в Ковід носити примусити.Наче ж ви самі казали про зброю...Для активного ядра.І відео фронтовика я розміщував.Коротше -- без цілого комплексу, системи "праці" з баластом вихлопу не буде.А для цієї системи треба спочатку лад серед діючої системи навести...Бо з корупцією, феодальщиною, царюванням, слабкими знаннями, кумовством і т.д. наврядчи щось можна серйозне зробити.Тіко поштукатурити... знайти відсвічувальників в теплик.Проблема не стільки у баласті (як його затягнути на фронт), а в тому, що активне ядро дійсно і втомилося, і несе втрати.Тому:- або зброя для активного ядра;- або система... "праці" з баластом.Перше не так вже й просто; а друге - ще складніше. Да і не по європейські))