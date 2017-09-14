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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22
fler написав: mephala написав: Бетон написав:
Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.
это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.
Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.
ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))
Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22
detroytred написав:
У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.
"за себя давайте, за себя
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вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:26
Бетон написав:
Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре
сейчас идет последняя подготовка к первому боевому применению (анонса не будет))
в процессе слаживание взаимодействия с разведкой партнеров, аваксы и т.д. в режиме реального времени
скорее всего уже скоро будет первое шоу)
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