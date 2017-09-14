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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7972797379747975
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22

  fler написав:
  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.

ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))

Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.

"за себя давайте, за себя"
вы просто балласт или вредитель?
"военный мирного времени"...
"Га?"
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре

сейчас идет последняя подготовка к первому боевому применению (анонса не будет))
в процессе слаживание взаимодействия с разведкой партнеров, аваксы и т.д. в режиме реального времени
скорее всего уже скоро будет первое шоу)
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