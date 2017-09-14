Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.
это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток. а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.
Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.
ПС. Читала вий на болотах про Ф16. Рекомендую. "Да у нас самолеты лучше", "да мы их за 10 минут ракетами уничтожим, как только они сядут где-то", "да они ничего нам не сделают" и т.д. Коменты на Файтербомбере)))
Бетон написав:Боюсь их су раззыблется при виде Ф16 ещё радаре
сейчас идет последняя подготовка к первому боевому применению (анонса не будет)) в процессе слаживание взаимодействия с разведкой партнеров, аваксы и т.д. в режиме реального времени скорее всего уже скоро будет первое авиашоу)
detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.
"за себя давайте, за себя" вы просто балласт или вредитель? "военный мирного времени"... "Га?"
Невже настільки отупів? Почав виривати з контексту. Чи не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості. І що я кажу про "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене про себе.
В мене ніяких проблем для тебе. Можу з тобою перейти. Давай. Починай з себе "я ...., а тепер ти." Чи знов зілл'єшся? Так і не відповівши - *хто ти, воєн?* Га? Це який злив буде, восьмий? Дев'ятий? Га? Цирк...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 тра, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:У нас в тилу і у війську є тільки офіційно визнаних десятки тисяч тих, хто не просто баласт, а шкодить, заважає.
"за себя давайте, за себя" вы просто балласт или вредитель? "военный мирного времени"... "Га?"
Невже настільки отупів? Не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості. І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене.
В мене ніяких проблем. Можу з тобою перейти. Давай. Починай з себе "я ...., а тепер ти." Чи знов зілл'єшся?
начинай я, детройтред, "военный мирного времени", получаю пенсию в 55- лет и с дивана рассказываю "трактористам" 55+ как воевать конкретно отправляю 59летнего гражданского Будивельныка с сынами на фронт а "у меня никаких проблем"... все правильно? жду "Га?"
апд "І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене." ну насколько Я понимаю из впенсов ты один такой тут с 45лет пенсию получаешь "профессиональный военный" так что давай за себя, за себя, лэди ГаГа)))
"лэди ГаГа"(с)Я
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 03 тра, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:"за себя давайте, за себя" вы просто балласт или вредитель? "военный мирного времени"... "Га?"
Невже настільки отупів? Не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості. І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене.
В мене ніяких проблем. Можу з тобою перейти. Давай. Починай з себе "я ...., а тепер ти." Чи знов зілл'єшся?
начинай я, детройтред, "военный мирного времени", получаю пенсию в 55- лет и с дивана рассказываю "трактористам" 55+ как воевать конкретно отправляю 59летнего гражданского Будивельныка с сынами на фронт а "у меня никаких проблем"... все правильно? жду "Га?"
Тобто дев'ятий злив.
Факт: Будівельника я питав виключно у відповідь на його запити. Всіх чотирьох інших теж.
Що ще вигадаєш? Аби не починати самому. Очевидний же злив. Черговий.
З.и. Будівельник - бувший старшина розвідроти, десантник і т!д., і тп. З ним ти щось овсім впросак)))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 тра, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
❗️ТЦК зможуть заочно штрафувати українців без рішення суду за порушення правил військового обліку, – заступник голови комітету Осадчук.
«Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх».
❗️Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, – Генштаб.
Щодо оновлення даних в електронному кабінеті, якщо висновкам ВЛК більше року, то необхідно проходити комісію знову.
ВЛК згідно якого закону? Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані. Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців. Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги... Одних заброньованих/напівпридатних/з відстрочками достатньо, щоб заблокувати роботу ТЦК чергами на тривалий час, а толку з них для війська ніякого. Думаєте, хто там зараз створює черги у ТЦК - та вони ж.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 03 тра, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:ВЛК згідно якого закону? Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані. Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців. Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги...
Навіть згідно старого Закону ВЛК потрібно проходити в мирний час раз на 5 років, під час ВП раз в рік. Проходження ВЛК - це також уточнення ваших медецинських данних