❗️ТЦК зможуть заочно штрафувати українців без рішення суду за порушення правил військового обліку, – заступник голови комітету Осадчук.
«Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх».
Деякий зашквар може виникнути на етапі "відправляє його вам". Куди? Саме з-за цього увесь банкет з оновленням даних. Отримати від вас, саме від вас ваші поточні тлф, адресу, пошту. Всі інші дані є з інших реєстрів. Окрім ВЛК.
Чому деякий? Тому що вписати механізм, щоб цей фактор не грав ролі, нескладно. Але чомусь так поки не робили. Чому?
detroytred написав:Невже настільки отупів? Не в стані побачити різницю: коли обговорюється загальне питання і коли йде перехід саме на особистості. І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене. В мене ніяких проблем. Можу з тобою перейти. Давай. Починай з себе "я ...., а тепер ти." Чи знов зілл'єшся?
начинай я, детройтред, "военный мирного времени", получаю пенсию в 55- лет и с дивана рассказываю "трактористам" 55+ как воевать конкретно отправляю 59летнего гражданского Будивельныка с сынами на фронт а "у меня никаких проблем"... все правильно? жду "Га?"
апд "І що я кажу "за себе давайте, за себе" саме тим, хто вимагає від мене." ну насколько Я понимаю из впенсов ты один такой тут с 45лет пенсию получаешь "профессиональный военный" так что давай за себя, за себя, лэди ГаГа))) "лэди ГаГа"(с)Я
Я ще зауважу, що війна в Україні йде з 2014 року, тобто вже 10 років як пан Детройтред ганьбить честь мундиру, перебуваючи на дивані замість фронту. Що мене дивує, при цьому йому не соромно. Інший сидів би тихо, стуливши пельку і не відсвічував. А цей розсусолює на військовій гілці форуму, причому здебільшого флудить.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 03 тра, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:ВЛК згідно якого закону? Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані. Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців. Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги...
Навіть згідно старого Закону ВЛК потрібно проходити в мирний час раз на 5 років, під час ВП раз в рік.
3.2. Повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться один раз на 5 років ВЛК районних, міських ТЦК та СП. Офіцери запасу підлягають повторному медичному огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу - у разі зміни призначення.
Xenon написав:Проходження ВЛК - це також уточнення ваших медецинських данних
У новому законі обовязково до 60 днів після вступу в дію тільки контактні дані (ТЦК, ЦНАП, кабінет). Решта даних - за викликом.
Schmit написав:ВЛК згідно якого закону? Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані. Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців. Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги...
Навіть згідно старого Закону ВЛК потрібно проходити в мирний час раз на 5 років, під час ВП раз в рік. Проходження ВЛК - це також уточнення ваших медецинських данних
Надо это ВЛК сделать два раза в год как техосмотр грузового и пассажирского транспорта, причём как в совке с 15ти лет(сам так с военруком всем классом проходил) и до 60(и 65 офицерам) поголовно, со всеми бесплатными!!! рентгеноанализами и томографией разрушенных спин и суставов, вот тогда врачи подохуеют и сами ТЦК с тыловыми первосортными мордами по 130кг сожгут
Прохожий написав:барабашов чё вы так кипишуете? сложно парковаться в люк штатной командирской БМ?)
Какой ещё БМ, мы боги войны как и ИВК, Гороховский и Дубилет с Турчиновым Валеру уволили послом Я готов вместо него Мозги позволяют, у всей верхушки СН их меньше Сыновей гениальнофартового торговца водкой и сигами возьму денщиками
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 03 тра, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
❗️ТЦК зможуть заочно штрафувати українців без рішення суду за порушення правил військового обліку, – заступник голови комітету Осадчук.
«Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх».
Прекрасно Оштрафуем всех на лям трильёнов заочно и паприколу, нехай лохи с тыловыми дебильными крысами судятся, деньги ваши станут наши, потом следующий парламент и през с кабмином в 2045 году вернут всё до мильёнчика(при курсе как в 96м 190000)
❗️ТЦК зможуть заочно штрафувати українців без рішення суду за порушення правил військового обліку, – заступник голови комітету Осадчук.
«Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків тощо. Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх».
Прекрасно Оштрафуем всех на лям трильёнов заочно и паприколу, нехай лохи с тыловыми дебильными крысами судятся, деньги ваши станут наши, потом следующий парламент и през с кабмином в 2045 году вернут всё до мильёнчика(при курсе как в 96м 190000)
.... прости Господи йому , бо сам не відає що пише . Страстна п,ятниця .