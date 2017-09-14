Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?