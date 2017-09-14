Прохожий написав:барабашов чё вы так кипишуете? сложно парковаться в люк штатной командирской БМ?)
Какой ещё БМ, мы боги войны как и ИВК, Гороховский и Дубилет с Турчиновым Валеру уволили послом Я готов вместо него Мозги позволяют, у всей верхушки СН их меньше Сыновей гениальнофартового торговца водкой и сигами возьму денщиками
ну насколько понимаю вы старлей запаса после ВК, как минимум командир батареи, а КП предполагает более комфортное положение чем "окоп", старлинк в распоряжении и буссоль носить не нужно, а в "реберню" можно и мойщика кабанчиков отправить)
❗️Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, – Генштаб.
Щодо оновлення даних в електронному кабінеті, якщо висновкам ВЛК більше року, то необхідно проходити комісію знову.
ВЛК згідно якого закону? Новий мобілізаційний закон вимагає до 60 днів оновити лише контактні дані. Згідно з положенням, яке не змінено (чи я помиляюсь?) висновок ВЛК дійсний 5 років. Водночас згідно цього ж положення ТЦК може викликати для повторного проходження ВЛК після 12 місяців. Якщо ж усі будуть проходити ВЛК щороку, як хочуть ці "стратєги", то ніяких пропускних здатностей ТЦК не вистачить, черги будуть кілометрові нонстоп і не тільки у ТЦК, а й у лікувальних закладах, які проводять додаткові обстеження. 24/7 проблему не вирішує, бо лікарі в медзакладах так не працюють, плюс комендантська година, тривоги... Одних заброньованих/напівпридатних/з відстрочками достатньо, щоб заблокувати роботу ТЦК чергами на тривалий час, а толку з них для війська ніякого. Думаєте, хто там зараз створює черги у ТЦК - та вони ж.
Так і є, будуть черги до лікарів через оновлення, всупереч кому необхідно допомога буде проблема звернутися до лікаря.
Hotab написав:yanyura Верхнее образование есть же. Видимо офицер. Лейтенант. Да, эти мутки неприятны. Но возможно необходимы. Если эта публика успешно в светлую «веселит» и платит докуя налогов, это тоже надо. И надо понимать, что мы не дошли до ручки, что надо последнего деда мобилизовать (как любит муха тут исполнять) . И такая ситуация будет вообще не скоро (думаю не будет никогда). И потому кто генерит деньги, пусть их генерит. Если с этих денег есть выхлоп в казну и волонтерам. У нас на диване есть сотни тысяч балласта. Экономика не потеряет ни копья если они будут кашу варить под часовым яром.
Доречи як зараз використовують мобілізованих лейтех з ВК? Невже живих людей в підпорядкування довіряють?
Доречи як зараз використовують мобілізованих лейтех з ВК? Невже живих людей в підпорядкування довіряють?
Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні! Тому я тут інколи і розпинаюсь: розпєздали диванні, ви хоч інколи в страху перед мобілізацією щось читайте. Не виключено, що саме ви будете найвумнішими на позиції. Бо інших вбило ще позавчора.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.
Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.
Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.