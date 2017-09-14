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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7975797679777978
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:17

  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:17

  Hotab написав:STM, ты где?))

Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:24

  stm написав:
  Hotab написав:STM, ты где?))

Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))

Слушай, ты уж давай держись. Без тебя ни одно «victory Bacardi party” не состоится на оболонской набережной. И Флер тоже не придет, если что.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:36

  Hotab написав:
  stm написав:
  Hotab написав:STM, ты где?))

Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))

Слушай, ты уж давай держись. Без тебя ни одно «victory Bacardi party” не состоится на оболонской набережной. И Флер тоже не придет, если что.

Рано party. Таурусы передадут, тогда ближе будет)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:39

stm
Знаешь ты толк в глубоких проникновениях 😆
Hotab
 
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