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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:17
vitaliiangel написав:
Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:17
Hotab написав:
STM, ты где?))
Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:24
stm написав: Hotab написав:
STM, ты где?))
Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))
Слушай, ты уж давай держись. Без тебя ни одно «victory Bacardi party” не состоится на оболонской набережной. И Флер тоже не придет, если что.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:36
Hotab написав: stm написав: Hotab написав:
STM, ты где?))
Нет меня, унылого и так отстрелили. Админы тут хорошие )))
Слушай, ты уж давай держись. Без тебя ни одно «victory Bacardi party” не состоится на оболонской набережной. И Флер тоже не придет, если что.
Рано party. Таурусы передадут, тогда ближе будет)
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:39
stm
Знаешь ты толк в глубоких проникновениях 😆
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