Доречи як зараз використовують мобілізованих лейтех з ВК? Невже живих людей в підпорядкування довіряють?
Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні! Тому я тут інколи і розпинаюсь: розпєздали диванні, ви хоч інколи в страху перед мобілізацією щось читайте. Не виключено, що саме ви будете найвумнішими на позиції. Бо інших вбило ще позавчора.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.
Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.
Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.
detroytred написав:З.и. Будівельник - бувший старшина розвідроти, десантник і т!д., і тп. З ним ти щось овсім впросак)))
Будивэльнык служил срочку, денег не получал, на впенсию в 45 не вышел, бюджетную сиську в отличии от тебя не смокчет похрюкивая от удовольствия... так что давай за себя, "лэди ГаГа"(с), за себя...
будівельник прапор, здається, десь в згв був, там де і строкову перед цим служив. не знаю, як на рахунок пенсії, думаю, навряд чи вислужив, але ж і не строковик теж... нехай поправить, якщо щось наплутав.