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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7975797679777978>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:44

UA

Доречи як зараз використовують мобілізованих лейтех з ВК?
Невже живих людей в підпорядкування довіряють?


Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні!
Тому я тут інколи і розпинаюсь: розпєздали диванні, ви хоч інколи в страху перед мобілізацією щось читайте. Не виключено, що саме ви будете найвумнішими на позиції. Бо інших вбило ще позавчора.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 тра, 2024 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:45

  Прохожий написав:холява
стесняюсь спросить но Вы реально считаете что мехвала нормальный в свете его сегодняшних отрыжек???


Розумієте , є неСтандартні люди .....

Наприклад , спитаєте ВИ ... що ти, холява, верзеш ?( колишний лікар )

..... а є наприклад люди з фізичними недоліками , яким кортить зізнатися , що у нього вони Є .

Тай він би і пійшов на війну , але фізично не здатен .....( ні на що не намікаю , )

А є чоловіки , які і не мають а ні яких фізичних ушкоджень , а все відправляють маму з грошами за кордон , бо нема що захищати .

По переду невідоме майбутьнє .....
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:51

  Hotab написав:Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні!
.

в зависимости от ВУС 3-6 мес ВУ + полигоны, потом на фронт
зачем Вы ведётесь на вбросы УА мне непонятно....
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:54

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні!
.

в зависимости от ВУС 3-6 мес ВУ + полигоны, потом на фронт
зачем Вы ведётесь на вбросы УА мне непонятно....

Та хз, адекватных тут вообще мало. Я УА пока из них не удалил. По крайней мере это совсем не ебаньки Мефалы с Летусроками. Там есть рацуха

прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)


Все будет. Надо победа .
А потом и переобухаемся, и перетрахаемся (STM, ты где?)) ) и может даже кого-нибудь не простим и пиздаки начистим((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:59

Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.

Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.

Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.

Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:04

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні!
.

в зависимости от ВУС 3-6 мес ВУ + полигоны, потом на фронт
зачем Вы ведётесь на вбросы УА мне непонятно....

Та хз, адекватных тут вообще мало. Я УА пока из них не удалил. По крайней мере это совсем не ебаньки Мефалы с Летусроками. Там есть рацуха

прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)


Все будет. Надо победа .
А потом и переобухаемся, и перетрахаемся (STM, ты где?)) ) и может даже кого-нибудь не простим и пиздаки начистим((

++
у меня ДУ/даблблэк отложен до этого времени)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:17

  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:06

  Прохожий написав:
  detroytred написав:З.и. Будівельник - бувший старшина розвідроти, десантник і т!д., і тп.
З ним ти щось овсім впросак)))

Будивэльнык служил срочку, денег не получал, на впенсию в 45 не вышел, бюджетную сиську в отличии от тебя не смокчет похрюкивая от удовольствия...
так что давай за себя, "лэди ГаГа"(с), за себя...


будівельник прапор, здається, десь в згв був, там де і строкову перед цим служив. не знаю, як на рахунок пенсії, думаю, навряд чи вислужив, але ж і не строковик теж...
нехай поправить, якщо щось наплутав.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:13

wild.tomcat
Так а що там поправляти. Він відбувався пізніше, як зовсім не при армії і бюджетних приколюхах.
Не те щоб я був проти цього, але як є: він в секції наповнювачів держбюджету.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:13

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

То Бутусов винен, що "в країні повна срака"? чи...?
Скажіть ще, що він бреше і ми перемагаємо, контрнаступаємо, беремо щодня село за селом.
Сюр.
Schmit
 
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