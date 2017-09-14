Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:27

vitaliiangel написав:



Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.



Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.



Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?

https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?

Ба більше скажу державна закупка цього всього добра з Китаю не налагоджена, тобто її нема, і на шляху до військової частини необхідні ,скажем так запчастини, дорожчають з 1500$ до 85 тис грн. Проходячи через 3-4 посередників . І все купується державою на з націнкою не менше 40% до ціни на відкритому вільному ринку . Те що ви можете купити в роздріб за 10 тис , держава купить за 15 тис. Навіть з Китаю багато чого має тільки одну точку входу - одну приватну особу ! Яка возить на всю Україну. Замість того щоб на рівні держави заключити прямі договора з китайськими заводами, які всім в галузі відомі ( які виробляють продукцію подвійного призначення) . Або все везуть/купують знову ж таки приватні особи малими партіями і продають на олх. З одного боку це децентралізація. З іншого боку роздрібні ціни і нерегулярні поставки. Тобто абсолютно вся високотехнологічна галузі Немає систематичних закупок та прямих налагоджених контактів не те що з виробниками а навіть з офіційними імпортерами. Короче кажучи повторюсь націнка для кінцевого споживача (ЗСУ) рідко складає менше 40%. Важливі галузі віддані цілком на поталу абсолютно не компетентним людям . Закупки відбуваються разово хаотично. Ті ж DJI мавіки продаються для ЗСУ по роздрібних цінах + націнка на них. А як можна звинувачувати бариг якщо держава не взяла на себе ці функції ? Нам було б вигідно викупити у китаців кілька їх заводі з персоналом - це було б дешевше ніж +50% перекупам. Китаю вигідна війна з обох сторін (Україна і рф) гроші течуть з укр бюджету 50% китайцям і 50% українським баригам. Які не професійні кадри в державі і ЗСУ займаються закупкою , мова навіть часто не про відкати, а просто про лінь і тупоголовість, або не бажання займатися питанням . Щодо ЗСУ і державного сектору я можу припустити що є сильна зарегульваність, яка дає з одного боку неможливість купити дешево на olx, з іншого боку дає можливість заробити спритним баригам. Скажімо так націнка зверху на ціни olx чи ціни ФОП ,а багато ФОП на olx, складає мінімум тих же 40%Благочинні фонди так само часто купують з такими ж націнками. Більшість волонтерів купують з націнкою +40% на вхід в Україну.