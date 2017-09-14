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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7976797779787979>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:15

  wild.tomcat написав:будівельник прапор, здається, десь в згв був, там де і строкову перед цим служив. не знаю, як на рахунок пенсії, думаю, навряд чи вислужив, але ж і не строковик теж...
нехай поправить, якщо щось наплутав.
В ЗСУ не служив
В срср
курсант-6 місяців
сержант-рік
курсант-6 місяців
прапорщик- 5 років. закінчив службу в м Шалі в 1990 році
Ніяких пенсій, ніяких пільг
З 1991 в Україні -
4 роки майстром в Будівельне Управління
2 роки власник будівельного кооператива
26 років -приватний підприємець
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:17

  Hotab написав:UA

Доречи як зараз використовують мобілізованих лейтех з ВК?
Невже живих людей в підпорядкування довіряють?


Сподіваюсь хоч через полігон. Бо якщо без, бо це Пздц. Остання надія на комроти, який дайбох кадровий і з досвідом. Але підозрюю, що часто - ні!
Тому я тут інколи і розпинаюсь: розпєздали диванні, ви хоч інколи в страху перед мобілізацією щось читайте. Не виключено, що саме ви будете найвумнішими на позиції. Бо інших вбило ще позавчора.

Підійде?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:22

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

Бутусов то таке, а от де він це цікавіше. А це НВ УА, Томаша Фіали, який є власником і фінанс юа. Останнім часом на російських ресурсах часто бачу сцили на цей сайт.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:27

  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.

Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.

Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.

Изготовление боеприпасов. Там, где надо масштабировать, — нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины. А мы?
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Ба більше скажу державна закупка цього всього добра з Китаю не налагоджена, тобто її нема, і на шляху до військової частини необхідні ,скажем так запчастини, дорожчають з 1500$ до 85 тис грн. Проходячи через 3-4 посередників . І все купується державою на з націнкою не менше 40% до ціни на відкритому вільному ринку . Те що ви можете купити в роздріб за 10 тис , держава купить за 15 тис. Навіть з Китаю багато чого має тільки одну точку входу - одну приватну особу ! Яка возить на всю Україну. Замість того щоб на рівні держави заключити прямі договора з китайськими заводами, які всім в галузі відомі ( які виробляють продукцію подвійного призначення) . Або все везуть/купують знову ж таки приватні особи малими партіями і продають на олх. З одного боку це децентралізація. З іншого боку роздрібні ціни і нерегулярні поставки. Тобто абсолютно вся високотехнологічна галузі Немає систематичних закупок та прямих налагоджених контактів не те що з виробниками а навіть з офіційними імпортерами. Короче кажучи повторюсь націнка для кінцевого споживача (ЗСУ) рідко складає менше 40%. Важливі галузі віддані цілком на поталу абсолютно не компетентним людям . Закупки відбуваються разово хаотично. Ті ж DJI мавіки продаються для ЗСУ по роздрібних цінах + націнка на них. А як можна звинувачувати бариг якщо держава не взяла на себе ці функції ? Нам було б вигідно викупити у китаців кілька їх заводі з персоналом - це було б дешевше ніж +50% перекупам. Китаю вигідна війна з обох сторін (Україна і рф) гроші течуть з укр бюджету 50% китайцям і 50% українським баригам. Які не професійні кадри в державі і ЗСУ займаються закупкою , мова навіть часто не про відкати, а просто про лінь і тупоголовість, або не бажання займатися питанням . Щодо ЗСУ і державного сектору я можу припустити що є сильна зарегульваність, яка дає з одного боку неможливість купити дешево на olx, з іншого боку дає можливість заробити спритним баригам. Скажімо так націнка зверху на ціни olx чи ціни ФОП ,а багато ФОП на olx, складає мінімум тих же 40% :cry: Благочинні фонди так само часто купують з такими ж націнками. Більшість волонтерів купують з націнкою +40% на вхід в Україну.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 02:38

США пропонують країнами G7 надати Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. План передбачає використання російських заморожених активів.
Нагадаємо, наприкінці квітня видання Reuters писало, що Україні може не вистачити допомоги від США, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3487776

Сполучені Штати мають на меті допомагати Україні у захисті себе. При цьому Вашингтон не допускає та не підтримує використання своєї зброї для ударів по території країни-агресора Росії.
Про це заявила амбасадорка США Бріджит Брінк, виступаючи під час круглого столу з Ізобель Коулмен, заступницею голови USAID, яка перебуває з візитом у Києві. Вона підкреслила, що така позиція США лишається незмінною від початку повномасштабної війни.

Брінк додала, що головною метою допомоги Україні є підтримка українських військових на фронті у боротьбі за повернення контролю над своїми територіями.

"Але перша частина допомоги Україні в захисті – це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території", – сказала вона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон дав зрозуміти, що його країна не проти використання Україною британської зброї для ударів по Росії. Він пообіцяв близько $3,74 млрд щорічної військової допомоги Києву – "на стільки, скільки потрібно".
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 04:32

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

1. Я не читаю ветку как раз из за обилия дерьма, и перехода на личности. И пишу кстати мало.
2. Не всегда разделяю то что цитирую. шок да? Тут принято считать, что если человек кого то цитирует то сам свято в это верит. То есть других точек зрения кроме своей единственно правильной не допускается. Я бы назвал это ограниченностью. Соглашусь, здесь такое норма.
3. Люди с интеллектом в состоянии проверить факты изложенные Бутусовым. Для себя, не для вас. Это ж не экзамен в школе, когда ученик пытается что то доказать учителю.
4. С удовольствием прочитаю факты опровергающие написанное. Без опровержения что то называть дерьмом как бы непрофессионально даже для пэтэушника.
5. Помните фриз писал что ситуация хуже, чем мы все думаем? Как бы цитата Бутусова ещё конфеткой не показалась.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 05:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Где Фриз?
Дерьмо на ветке, то что не спало в луже в окопе при +0 и не сошло с ума от "балтийского чая" - одно
Оно напоминает мне "малыша Маню" из фильма его детства - "Доберман"
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:04

  fler написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

Пропаганда чи правда що краще ? Так само строк в тюрмі чи направлення на війну? Навіть дітям дають право вибору і намагається зі школи визначити по малюнку схильність.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знакомый военный с дшб вчера полностью подтвердил то, что пишет Бутусов. Даже хуже
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:33

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Як на мене тут головна помилка: їм потрібна вся територія України, а названі НП просто перешкода на шляху.

Я про це давно пишу

А какая у pisателя ВУС? Ну что не быть потомственным "сыном юриста" и внуком тоже, а так сказать применить знания при штурме Брянщины?

Такой же встречный вопрос, а какой у тебя ВУС ? )
pesikot
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