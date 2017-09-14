на початку березня 22 мене мобілізували. На другий день дали посаду командира батереї управління артилерійської розвідки ( комбат БУАРА) я тиждень так проходив поки не знайшов офіцера атошніка який в 14-15 був бойовим командиром і був на той час мобілізований але поки без посади, попросив щоб він взяв мою посаду, бо це пізда, я нулячий і це повний ідіотизм. Він погодився. Як виявилось він був корупціонером, має купу мінусів, але за рік в авдієвці активної роботи ми втратили з 88 людей особового складу тільки 2 вбитими і 6 важкопораненими, для 110 це дуже малі втрати, там старої піхоти вже давно нема. При тому що в нас на прикінець 22 року було з нуля підготовлено 4 групи дронщиків, які вели розвідку і скидали воги, гранати, 2 групи чисто на скидах і фпв плюс нічна розвідка дронами з теплаками і одна група з матрасом на ніч. Дві групи що працювали позмінно з радіолокаційною розвідкою ( бочка в народі називають) Плюс 6 груп на сп. Плюс своя майстерня автомібілів, група антидронщиків, і вже не помню що ще. Тобто як командир для війни він є не самий гірший варіант. Я теж думав що мене привезуть кудись в учебку і місяць будуть вчити, а вийшло що через два тижні тотального пізде...а мені видали бусолі, далекоміри і сказали підготувати 5 груп по 4 чоловік в кожній на сп. От вам і навчання. На полігоні були двічі, раз з бусолями, тоді арта якраз працювала, то ми хоч розрив побачили вперше в живу, на другий день ми вистріляли по 11 патронів, просто провірка чи калаш поацював. І на двацятий день нулячих нас привезли в авдієвку ( 110 омбр тоді міняла 25 десанто штурмову) далі за рік і місяць мобілізації як людина яка ненавидить бумажки я більше 9 місяців провів но позиціях, часто несплючи сутками. Робив все що міг, повністю облазив ліву сторону авдієвки до красногорівки. На дронах навчили літати інші хлопці, але мені дали завдання навчитися скидати воги гранати з мавіків, спочатку скиди купляв на олх, потім підключили волонтерів. Так проходило навчання на скидах. Перший результат зі скидом отримав вилазачи на дерево з пультом, щоб сигнал не пропадав, і іншого виходу не було. Робилось все з гімна і палок і для першого року війни впринципі норм. Держава нічим особливо не допомагала, виїхали на волонтерці.

Але це тільки одна історія людини що вижила. Нічого ця писанина не змінить,бо як показало життя- кістяк України політики, сбу, судді, прикордонники, поліцейські штабні військові, гур і тд - їх все влаштовує, і вони нічого не хочуть змінювати. Нажаль.



