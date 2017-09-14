UA написав:Всі вояки кого я особисто знаю, з приводу мобілізації, говорять те ж що ДІД з 57:47 Дьяки місцеві вояки кажуть що все норм Чому так?
це все зрозуміло для того щоб майбутні захисники не так відчайдушно опирались затискуванню у бусік, потрібні: більша грошова винагорода(можливо з коефіціентом щодо поточної зарплітні на цівілці), кращий рівень мат-технічного.забезпечення армії і більш реалістичні цілі у війні більшість місцевих - я так зрозумів не з 0, напівтиловики
мене інше дивує в інтерв'ю коли згадують про "санітарний кордон" путіна, то кажуть що він захоплювати Харків не буде, тільки зруйнує. ну і в контексті про що він говорив - а як це завдить українцям наносити удару по рос. прикордонню ? я розумію путінський санітарний кордон - як все ж таки захоплення українських територій рашистами, але без взяття на їх на баланс, в статусі "дикого поля"
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 04 тра, 2024 09:29, всього редагувалось 3 разів.
Розікрали на ремонті Південного мосту майже 1 млн грн - повідомлено підозру директору столичного комунального підприємства Безпідставна заміна матеріалів під час проведенні робіт призвела до збільшення передбачених договором витрат. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва, керівник профільного комунального підприємства з обслуговування мостів уклав з переможцем публічних закупівель договір. Відповідно до угоди підрядник повинен був провести ремонт деформаційних швів на Південному мостовому переході через річку Дніпро. З метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт безпідставно змінили матеріали, не передбачені дефектним актом та кошторисною документацією. Дані матеріали не відрізняли якісними та технічними характеристиками від зазначених в офіційних документах, проте їх вартість була значно дорожча. Це призвело до майже одного мільйона гривень додаткових витрат з бюджету. Вказана сума збитків підтверджується й експертними дослідженнями. На підставі зібраних доказів директорові столичного комунального підприємства з обслуговування мостів поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази стосовно інших учасників, причетних до махінацій з бюджетними коштами. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
на початку березня 22 мене мобілізували. На другий день дали посаду командира батереї управління артилерійської розвідки ( комбат БУАРА) я тиждень так проходив поки не знайшов офіцера атошніка який в 14-15 був бойовим командиром і був на той час мобілізований але поки без посади, попросив щоб він взяв мою посаду, бо це пізда, я нулячий і це повний ідіотизм. Він погодився. Як виявилось він був корупціонером, має купу мінусів, але за рік в авдієвці активної роботи ми втратили з 88 людей особового складу тільки 2 вбитими і 6 важкопораненими, для 110 це дуже малі втрати, там старої піхоти вже давно нема. При тому що в нас на прикінець 22 року було з нуля підготовлено 4 групи дронщиків, які вели розвідку і скидали воги, гранати, 2 групи чисто на скидах і фпв плюс нічна розвідка дронами з теплаками і одна група з матрасом на ніч. Дві групи що працювали позмінно з радіолокаційною розвідкою ( бочка в народі називають) Плюс 6 груп на сп. Плюс своя майстерня автомібілів, група антидронщиків, і вже не помню що ще. Тобто як командир для війни він є не самий гірший варіант. Я теж думав що мене привезуть кудись в учебку і місяць будуть вчити, а вийшло що через два тижні тотального пізде...а мені видали бусолі, далекоміри і сказали підготувати 5 груп по 4 чоловік в кожній на сп. От вам і навчання. На полігоні були двічі, раз з бусолями, тоді арта якраз працювала, то ми хоч розрив побачили вперше в живу, на другий день ми вистріляли по 11 патронів, просто провірка чи калаш поацював. І на двацятий день нулячих нас привезли в авдієвку ( 110 омбр тоді міняла 25 десанто штурмову) далі за рік і місяць мобілізації як людина яка ненавидить бумажки я більше 9 місяців провів но позиціях, часто несплючи сутками. Робив все що міг, повністю облазив ліву сторону авдієвки до красногорівки. На дронах навчили літати інші хлопці, але мені дали завдання навчитися скидати воги гранати з мавіків, спочатку скиди купляв на олх, потім підключили волонтерів. Так проходило навчання на скидах. Перший результат зі скидом отримав вилазачи на дерево з пультом, щоб сигнал не пропадав, і іншого виходу не було. Робилось все з гімна і палок і для першого року війни впринципі норм. Держава нічим особливо не допомагала, виїхали на волонтерці. Але це тільки одна історія людини що вижила. Нічого ця писанина не змінить,бо як показало життя- кістяк України політики, сбу, судді, прикордонники, поліцейські штабні військові, гур і тд - їх все влаштовує, і вони нічого не хочуть змінювати. Нажаль.
І коли вже Ви оцю тупорилу совковість з себе видушите? Га? Напевне правду кажуть, що горбатого лише могила справить. Кругом бариги- магазини, супермаркети, автосалони, бабусі на ринку теж бариги чи як зараз гендерно - барижанки? А те, що завдяки цим баригам тримається фронт і рятуються життя Воїнів Ви чомусь не пишете? І так, ми у бариг купуємо петріоти леопарди, самт ті, кредити на зброю. Прокляті бариги продають нам зброю так? Чи Ви вже просто захлинаєтесь у своїй жовчі "с аганьком соціалістічєской справєдлівості в глазах" і бачите як нібито бариги заробляють, а Ви спробуйте ото лише тоді зрозумієте яка це пекельна непроста і важка праця. Чи вже пробували і з тріскотінням прогоріли і тепер ненависть до всіх розумніших і успішніших так? Було таке в 17-році минулого тисячоліття до цих пір кров'ю та смертями відхаркуємо
UA написав:Всі вояки кого я особисто знаю, з приводу мобілізації, говорять те ж що ДІД з 57:47 Дьяки місцеві вояки кажуть що все норм Чому так?
Той ”дєд” ще й сказав, що військо, то “білєт в адін канєц” -- що є явною промоск.пропагандою. Призначенням таких відосиків є, мабуть, сіяння страху і в укр.війську, і серед ухилянтів. І взагалі.
Про підміну чи хоч довгу відпустку (відновитись, полікуватись) кажуть абсолютно всі вояки з реального життя. Тому я і дивуюся не аби якій мотивації деякий місцевих вояк. Мої знайомі вояки мають вік 50+ можливо в цьому причина.
Розікрали на ремонті Південного мосту майже 1 млн грн - повідомлено підозру директору столичного комунального підприємства Безпідставна заміна матеріалів під час проведенні робіт призвела до збільшення передбачених договором витрат. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва, керівник профільного комунального підприємства з обслуговування мостів уклав з переможцем публічних закупівель договір. Відповідно до угоди підрядник повинен був провести ремонт деформаційних швів на Південному мостовому переході через річку Дніпро. З метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення робіт безпідставно змінили матеріали, не передбачені дефектним актом та кошторисною документацією. Дані матеріали не відрізняли якісними та технічними характеристиками від зазначених в офіційних документах, проте їх вартість була значно дорожча. Це призвело до майже одного мільйона гривень додаткових витрат з бюджету. Вказана сума збитків підтверджується й експертними дослідженнями. На підставі зібраних доказів директорові столичного комунального підприємства з обслуговування мостів поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази стосовно інших учасників, причетних до махінацій з бюджетними коштами. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. Мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне. Владимир Зеленский говорит о победе, но даже не контролирует выполнение своих распоряжений.
Самый очевидный пример — дроны. Мы уступаем в боеприпасах, артиллерии, авиации, танках, количестве пехоты. Единственный инструмент создания технологического преимущества — это дроны. Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о создании Сил беспилотных систем, но реализация до сих пор отсутствует. Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель — увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники наверху не отвечает никто. Поэтому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги. В ближайшее время более подробно напишу, как и из-за кого проваливается громко провозглашенное создание сил беспилотных систем.
Под давлением общественности на третьем году войны принято решение о строительстве фортификаций. Реализация такая же примитивная. Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику. Выживание как было заботой самих бойцов, так и есть. Россия гораздо мощнее строит и отделывает свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты, и пиар выделены.
Ба більше скажу державна закупка цього всього добра з Китаю не налагоджена, тобто її нема, і на шляху до військової частини необхідні ,скажем так запчастини, дорожчають з 1500$ до 85 тис грн. Проходячи через 3-4 посередників . І все купується державою на з націнкою не менше 40% до ціни на відкритому вільному ринку . Те що ви можете купити в роздріб за 10 тис , держава купить за 15 тис. Навіть з Китаю багато чого має тільки одну точку входу - одну приватну особу ! Яка возить на всю Україну. Замість того щоб на рівні держави заключити прямі договора з китайськими заводами, які всім в галузі відомі ( які виробляють продукцію подвійного призначення) . Або все везуть/купують знову ж таки приватні особи малими партіями і продають на олх. З одного боку це децентралізація. З іншого боку роздрібні ціни і нерегулярні поставки. Тобто абсолютно вся високотехнологічна галузі Немає систематичних закупок та прямих налагоджених контактів не те що з виробниками а навіть з офіційними імпортерами. Короче кажучи повторюсь націнка для кінцевого споживача (ЗСУ) рідко складає менше 40%. Важливі галузі віддані цілком на поталу абсолютно не компетентним людям . Закупки відбуваються разово хаотично. Ті ж DJI мавіки продаються для ЗСУ по роздрібних цінах + націнка на них. А як можна звинувачувати бариг якщо держава не взяла на себе ці функції ? Нам було б вигідно викупити у китаців кілька їх заводі з персоналом - це було б дешевше ніж +50% перекупам. Китаю вигідна війна з обох сторін (Україна і рф) гроші течуть з укр бюджету 50% китайцям і 50% українським баригам. Які не професійні кадри в державі і ЗСУ займаються закупкою , мова навіть часто не про відкати, а просто про лінь і тупоголовість, або не бажання займатися питанням . Щодо ЗСУ і державного сектору я можу припустити що є сильна зарегульваність, яка дає з одного боку неможливість купити дешево на olx, з іншого боку дає можливість заробити спритним баригам. Скажімо так націнка зверху на ціни olx чи ціни ФОП ,а багато ФОП на olx, складає мінімум тих же 40% Благочинні фонди так само часто купують з такими ж націнками. Більшість волонтерів купують з націнкою +40% на вхід в Україну.
Аааааа... Як багато зради.
А факт, що Китай все прикриє при спробі прямих контрактів? Несутєвий, ага? Це вже було. Хтось таємно купував зброю у москвинів, але бігусятина заверещала про “бариг і втридорога” і все пропало...