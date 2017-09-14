відео не дивився, не можу, але де пропаганда в білеті в один кінець? Все так. Звільнення нема. Хіба каліцтво чи мутні схеми по догляду за котом. Кінця теж не прогнозують.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 10:04
відео не дивився, не можу, але де пропаганда в білеті в один кінець? Все так. Звільнення нема. Хіба каліцтво чи мутні схеми по догляду за котом. Кінця теж не прогнозують.
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:39
UA Ніколи не дивлюсь відео з цієї гілки, просто не маю часу бо багато працюю, подивився це до кінця витратив 10 хв. свого часу і зрозумів, що більше НІКОЛИ ніяких відео тут дивитись не буду. І от не розумію навіщо це тут викладати? Яка цінність інформації з цього відео7 Для кого воно? Для чого? Щоб сказати що є в армії довбні як на вищому рівні так і внизу? Це для когось новина? Чи історія з довбнем яким який всі два місяці підготовки пробухав і після відходняку забув автомат з запобіжника зняти? Якесь суцільне лайно сюди тягнете аж бридко.
Додано: Суб 04 тра, 2024 10:48
Для підміни вистачило би і хорошої мобілізації.
Для довгих відпусток (по пів року кожному, неоплачувані), вистачило би і слабенької мобілізації (на кількасот тисяч осіб). Крім того, подвійна укомплектованість (додаткові затрати лише на форму) дала би змогу забезпечити кращу сумісність.
А нині мобілізація і взагалі ніяка, бо московія і млн 5колони зривають її вже років зо два?
Всі крики про недоведену “корупцію”, всі прояви цькування тцк, вся безкарність ухилянтів - працює проти мобілізації і України.
З нетерпінням чекаємо першого валу штрафів.
Він має виправити ситуацію.
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:01
какая наивность. например за коррупцию предусмотрены сроки с конфискацией и что у нас исчезла коррупция? а тут какие-то штрафы. 600тыс заграничных ухылянтов тоже будут штрафовать что не явились в ТЦК по повестке? Потом тех военкомов засудят. Ни один цивилизованный суд не признает штраф за то, что было невозможно выполнить. Примерно как 5в в розетке 220.
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:12
vitaliiangel
«меня не оштрафуют»
«Меня не оштрафовали»
«Я не буду платить штраф»
«У меня не заберут машину на стацпосту»
«Как забрали , так и отдадут»
и другие мантры..
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:23
з чим Ви спорите? виправлять ситуацію з білетом в один кінець? Може і виправлять но поки і розмови про демобілізацію припинились. Не на часі. Зара вже говорять що можливо в 2й половині 25 року покращиться ситуація на фронті і тоді будуть переговори.)
А за мобілізацію то
Якщо за несплату штрафу не буде одразу автоматичного блокування рахунків і права на керування то толку буде мало. Окрім того за час війни багато хто зробив бронь і черги в тцк в першу чергу з заброньованих.
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:38
Ви жили в селі до того? Там з магазинами , басейном, качалкою, бібліотекою ) не склалося. А потім є шанси шо місцеві вас здадуть тцк). на моїй батьківщині Ви будете роздражати народ тупо бєздєлієм)
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:42
Так і було. Пожив у бабулі 2 неділі, приїхали.
Нє, хату мати на випадок апокаліпсису.
А поки жити в каналізаційних тунелях, будувати там міста і їсти піцу без анчоусів
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