Додано: Суб 04 тра, 2024 12:16

vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:

https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.

vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися? Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

1. Я не читаю ветку как раз из за обилия дерьма, и перехода на личности. И пишу кстати мало.2. Не всегда разделяю то что цитирую. шок да? Тут принято считать, что если человек кого то цитирует то сам свято в это верит. То есть других точек зрения кроме своей единственно правильной не допускается. Я бы назвал это ограниченностью. Соглашусь, здесь такое норма.3. Люди с интеллектом в состоянии проверить факты изложенные Бутусовым. Для себя, не для вас. Это ж не экзамен в школе, когда ученик пытается что то доказать учителю.4. С удовольствием прочитаю факты опровергающие написанное. Без опровержения что то называть дерьмом как бы непрофессионально даже для пэтэушника.5. Помните фриз писал что ситуация хуже, чем мы все думаем? Как бы цитата Бутусова ещё конфеткой не показалась.[/quote]Як дивився на тему і відкриваю , постять відносно що у мене в чр,нема що коментувати. З вашим постом згоден.