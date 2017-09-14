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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 тра, 2024 11:48
Бетон написав:
В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится
детям мороженое. тем кто остались.
я сейчас на сушке, курсю клен
но еще 7 кг и по реберням
надо пробивать єкономическое бронирование
иначе вернемся в козакокрипаччину
где украинцы только подневольные солдаты без право на инженерию и ретайрнмент
это тоже победа путина
украинцы в стрессе и бедности, а москаль ходит и жирует, по ЕС в т.ч
даже активы не хотят конфисковать
вот за что МЗС деньги получает ?
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fox767676
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Додано: Суб 04 тра, 2024 12:16
vitaliiangel написав: vitaliiangel написав:
Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?
1. Я не читаю ветку как раз из за обилия дерьма, и перехода на личности. И пишу кстати мало.
2. Не всегда разделяю то что цитирую. шок да? Тут принято считать, что если человек кого то цитирует то сам свято в это верит. То есть других точек зрения кроме своей единственно правильной не допускается. Я бы назвал это ограниченностью. Соглашусь, здесь такое норма.
3. Люди с интеллектом в состоянии проверить факты изложенные Бутусовым. Для себя, не для вас. Это ж не экзамен в школе, когда ученик пытается что то доказать учителю.
4. С удовольствием прочитаю факты опровергающие написанное. Без опровержения что то называть дерьмом как бы непрофессионально даже для пэтэушника.
5. Помните фриз писал что ситуация хуже, чем мы все думаем? Как бы цитата Бутусова ещё конфеткой не показалась.[/quote]
Як дивився на тему і відкриваю , постять відносно що у мене в чр,нема що коментувати. З вашим постом згоден.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 12:53
Бетон написав:
Нє, хату мати на випадок апокаліпсису.
Ви виживальщік? ) то лженаука, даж робінзонада була більш близька до реальності.
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Banderlog
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