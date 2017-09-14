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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7978797979807981
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 11:48

  Бетон написав:В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится


детям мороженое. тем кто остались.
я сейчас на сушке, курсю клен
но еще 7 кг и по реберням
надо пробивать єкономическое бронирование
иначе вернемся в козакокрипаччину
где украинцы только подневольные солдаты без право на инженерию и ретайрнмент
это тоже победа путина
украинцы в стрессе и бедности, а москаль ходит и жирует, по ЕС в т.ч
даже активы не хотят конфисковать
вот за что МЗС деньги получает ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 12:16

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:
Ситуация на фронте остро критическая, и всем очевидно, что основная проблема, которая мешает достичь победы в войне, — безответственность и некомпетентность Ставки Верховного главнокомандующего. ..
https://nv.ua/opinion/butusov-o-prichin ... 15393.html

Читаю, читаю... що за лайно? А-а, Бутусов, тоді зрозуміло, зрада зрадная.
vitaliiangel, ви вирішили, що на цій гілці мало лайна? Чи ви фільтрувати ще не навчилися?

1. Я не читаю ветку как раз из за обилия дерьма, и перехода на личности. И пишу кстати мало.
2. Не всегда разделяю то что цитирую. шок да? Тут принято считать, что если человек кого то цитирует то сам свято в это верит. То есть других точек зрения кроме своей единственно правильной не допускается. Я бы назвал это ограниченностью. Соглашусь, здесь такое норма.
3. Люди с интеллектом в состоянии проверить факты изложенные Бутусовым. Для себя, не для вас. Это ж не экзамен в школе, когда ученик пытается что то доказать учителю.
4. С удовольствием прочитаю факты опровергающие написанное. Без опровержения что то называть дерьмом как бы непрофессионально даже для пэтэушника.
5. Помните фриз писал что ситуация хуже, чем мы все думаем? Как бы цитата Бутусова ещё конфеткой не показалась.[/quote]

Як дивився на тему і відкриваю , постять відносно що у мене в чр,нема що коментувати. З вашим постом згоден.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 12:53

  Бетон написав:Нє, хату мати на випадок апокаліпсису.
Ви виживальщік? ) то лженаука, даж робінзонада була більш близька до реальності.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 14:35

  Василь-Рівне написав:UA Ніколи не дивлюсь відео з цієї гілки, просто не маю часу бо багато працюю, подивився це до кінця витратив 10 хв. свого часу і зрозумів, що більше НІКОЛИ ніяких відео тут дивитись не буду. І от не розумію навіщо це тут викладати? Яка цінність інформації з цього відео7 Для кого воно? Для чого?


А я от не розумію, навіщо ці маршрутки по місту щодня їздять, я ними не користуюсь, до роботи добираюсь на авто. "Для кого воно? Для чого?"
Проста аналогія.
А може форум не тільки ви читаєте?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 15:33

  Schmit написав:А може форум не тільки ви читаєте?

Такий шлак тільки рашисту зайде, за таке на українському форумі необхідно банити мінімум на місяць.
Навіть Холява розведе руками і добавить, що тут медицина вже не допоможе(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 16:32

  Schmit написав:
  Василь-Рівне написав:UA Ніколи не дивлюсь відео з цієї гілки, просто не маю часу бо багато працюю, подивився це до кінця витратив 10 хв. свого часу і зрозумів, що більше НІКОЛИ ніяких відео тут дивитись не буду. І от не розумію навіщо це тут викладати? Яка цінність інформації з цього відео7 Для кого воно? Для чого?


А я от не розумію, навіщо ці маршрутки по місту щодня їздять, я ними не користуюсь, до роботи добираюсь на авто. "Для кого воно? Для чого?"
Проста аналогія.
А може форум не тільки ви читаєте?

Я теж відео блогерів не дивлюсь. Мені їх думка мало цікава. У мене є своя. :D
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 16:35

Кацапи клоуни

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.
Відповідна інформація з'явилася у базі відомства, інформує пропагандистське "РИА-Новости". Зазначається, що Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ.
Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:57

  Banderlog написав:
  Bobua написав:Для підміни вистачило би і хорошої мобілізації.

З нетерпінням чекаємо першого валу штрафів.
Він має виправити ситуацію.
з чим Ви спорите? виправлять ситуацію з білетом в один кінець? Може і виправлять но поки і розмови про демобілізацію припинились. Не на часі. Зара вже говорять що можливо в 2й половині 25 року покращиться ситуація на фронті і тоді будуть переговори.)
А за мобілізацію то
Якщо за несплату штрафу не буде одразу автоматичного блокування рахунків і права на керування то толку буде мало. Окрім того за час війни багато хто зробив бронь і черги в тцк в першу чергу з заброньованих.



Штрафи по 204тис!
https://mc.today/uk/shho-bude-yakshho-n ... -advokatki

Збільшення розміру штрафів за нехтування необхідністю поновлення своїх даних може виявитися доволі суттєвим. Відповідно до зареєстрованого законопроєкту № 10379, за порушення мобілізаційного законодавства пропонують стягувати від 153 тис. до 204 тис. грн. Як пояснив у коментарі для «ТСН.ua» адвокат Микола Максимов, українці не даремно непокояться через те, що в разі несплати такого штрафу держава зможе накласти арешт на майно порушника, як-от житло чи автівку.

За його словами, приводом для цього може стати й набагато менша сума несплаченого штрафу, навіть 10 грн.

«Якщо сума штрафу становитиме більш як 160 тис. грн, то цього буде достатньо для того, щоб звертати стягнення на єдине майно громадянина. На житло, на транспортний засіб. Якщо під час виконавчого провадження не буде досягнуто якогось компромісу, таке майно може бути виставлене на публічні торги», – цитує адвоката видання.



І головне -- вони ж усі знають, що винні.
І всі про них це знають -- і жінки, і діти, і пенси.

Знають, що ми тут вже 26міс замість них...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:02

  Bobua написав:І головне -- вони ж усі знають, що винні.
І всі про них це знають -- і жінки, і діти, і пенси.

Знають, що ми тут вже 26міс замість них...

Ти вже і жінок, і дітей, і пенсів хочешь мобілізувати ? ...
Он воно як ...

Послухай мене, якщо у тебе є вільний час, то краще готуйся по Пасхи, ковбасу приготуй або яйца пофарбуй
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россияне уронили авиабомбу на Белгород во время атаки по Харькову, есть разрушения (видео)
Во время российской воздушной атаки по Харькову в российском Белгороде прогремел взрыв. По неподтвержденной информации, одна из авиабомб, предназначавшихся для сброса на территорию Украины, упала на Белгород.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва получили повреждения не менее 30 частных жилых домовладений и 10 автомобилей. При этом пострадали пять человек, которых доставили в больницы с различными травмами.
pesikot
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