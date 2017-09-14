Додано: Суб 04 тра, 2024 18:38

pesikot написав: Bobua написав: І головне -- вони ж усі знають, що винні.

І всі про них це знають -- і жінки, і діти, і пенси.

Знають, що ми тут вже 26міс замість них... І головне -- вони ж усі знають, що винні.І всі про них це знають --Знають, що ми тут вже 26міс замість них... Ти вже і жінок, і дітей, і пенсів хочешь мобілізувати ? ...

Он воно як ...

Послухай мене, якщо у тебе є вільний час, то краще готуйся по Пасхи, ковбасу приготуй або яйца пофарбуй Ти вже і жінок, і дітей, і пенсів хочешь мобілізувати ? ...Он воно як ...Послухай мене, якщо у тебе є вільний час, то краще готуйся по Пасхи, ковбасу приготуй або яйца пофарбуй

Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в нього розум.Як вже писав1 І я і мої сини підуть служити, якщо в діючої влади не вистарчить клепки проаналізувати наслідки2 Наслідки для бобуа чи бандерлога чи успіха - я описати можуа - в перший місяць після призову розмір сплати податків впаде на 20% і перейде в подальшому до падіння в 10% в місяць від попереднього періоду ( мінус 10000 грн в перший місяць і далі десь на протязі року розмір сплати податків прийде до нуля)При чому , цей алгоритм буде працювати у ВСІХ призваних підприємців , і 100 000 підприємців = мінус 1 млрд грн в перший місяць податків і далі по мінс 0,3-0,5 млрд щомісяця від попереднього рівня, наростаючим підсумком ( перший місяць -1 млрд , другий мінс 1,3 млрд, третій мінус 1,6 млрд ...дванадцятий мінус 4 млрд , за рік мінус 30 млрд), мінус 1-2 робочих місця/місяць на кожного призваного підприємця ( на протязі року - мінус 200 000-500 000 робочих місць в категорії не мобпридатніб - відразу після призову-мінус ОДИН Благодійний Фонд=мінус один канал постачання з Німеччини яка була завязана на цей фондв - ясно що призив всього 100 000 - не дасть можливості демобілізуватись ні бобуа, ні бандерлогу ні успіху...г - нам надають допомоги рівно стільки скільки ми сплачуємо податків(1,7 трл податки=1,7 трл іноземна допомога)таким чином мінус 30млрд грн від призваного бізнесу=мінус 30 млрд грн допомоги+100 000 призваних=+3млрд грн в місяць зарплати...Отжетим хто вже на фронті прийдеться поступитись як мінімум 30% своїх сьогоднішніх доходів тільки для того щоб ситуація стабілізуваласьДалі гіршеПідрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомогиОтжеАбо Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.Я можу описувати даліПравда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.ТомуЯ описав-читай попередивА дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми.