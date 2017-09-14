|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 04 тра, 2024 18:38
pesikot написав: Bobua написав:
І головне -- вони ж усі знають, що винні.
І всі про них це знають -- і жінки, і діти, і пенси.
Знають, що ми тут вже 26міс замість них...
Ти вже і жінок, і дітей, і пенсів хочешь мобілізувати ? ...
Он воно як ...
Послухай мене, якщо у тебе є вільний час, то краще готуйся по Пасхи, ковбасу приготуй або яйца пофарбуй
Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в нього розум.
Як вже писав
1 І я і мої сини підуть служити, якщо в діючої влади не вистарчить клепки проаналізувати наслідки
2 Наслідки для бобуа чи бандерлога чи успіха - я описати можу
а - в перший місяць після призову розмір сплати податків впаде на 20% і перейде в подальшому до падіння в 10% в місяць від попереднього періоду ( мінус 10000 грн в перший місяць і далі десь на протязі року розмір сплати податків прийде до нуля)
При чому , цей алгоритм буде працювати у ВСІХ призваних підприємців , і 100 000 підприємців = мінус 1 млрд грн в перший місяць податків і далі по мінс 0,3-0,5 млрд щомісяця від попереднього рівня, наростаючим підсумком ( перший місяць -1 млрд , другий мінс 1,3 млрд, третій мінус 1,6 млрд ...дванадцятий мінус 4 млрд , за рік мінус 30 млрд), мінус 1-2 робочих місця/місяць на кожного призваного підприємця ( на протязі року - мінус 200 000-500 000 робочих місць в категорії не мобпридатні
б - відразу після призову-мінус ОДИН Благодійний Фонд=мінус один канал постачання з Німеччини яка була завязана на цей фонд
в - ясно що призив всього 100 000 - не дасть можливості демобілізуватись ні бобуа, ні бандерлогу ні успіху...
г - нам надають допомоги рівно стільки скільки ми сплачуємо податків
(1,7 трл податки=1,7 трл іноземна допомога)
таким чином мінус 30млрд грн від призваного бізнесу=мінус 30 млрд грн допомоги
+100 000 призваних=+3млрд грн в місяць зарплати...
Отже
тим хто вже на фронті прийдеться поступитись як мінімум 30% своїх сьогоднішніх доходів тільки для того щоб ситуація стабілізувалась
Далі гірше
Підрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомоги
Отже
Або Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.
Я можу описувати далі
Правда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...
Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.
Тому
Я описав-читай попередив
А дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27457
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2024 18:58
Ви підтримуєте економічне бронювання?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9842
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 19:02
Investor_K
Звичайно що підтримую.
Що краще
20 000 грн/місяць*200 000 осіб=4млрд грн/місяць і мобрезерв 4,8 млн
чи мінус 10% від зарплати всіх воїнів ЗСУ але мобрезерв 5 млн ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27457
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2024 19:13
Schmit Ви самі дивились це відео? Я навіть і близько не зеленофіл, більше того, я вважаю, що якби Порошенко був президентом, то повномасштабної війни не було би, продовжувались в'ялотекуче АТО на Донбасі і все, бо в нього вистачило би мізків, досвіду політика, дипломата вести себе так щоб у хуйла не було думки про Київ за три дні це і є мудрість політика, а не хіхікання і виставляння хуйла дурачком на офіційних заходах. Він таке не пробачає і не пробачив і тепер вся країні тоне в крові із за його тупорилості. Щодо відео - це якась маячня дешева нарізка якихось епізодів невдалих дій як вищого командування так і нижчого, а що у війні завжди все гладко і безпроблемно буває? Чи Вам сподобалось що воїн назвав Зеленського іобнутим? Ну і що? В нашій країні це не героїзм в нас за таке не вбивають, от в мордорі Нємцов назвав хуйла іобнутим, наслідки ми всі знаємо, тому ці дешеві образи не варті нічого і не варто на такі безглузді відосікі витрачати час. Нічого толкового вони не несуть - лише дешевий безглуздий піар лайкозалежних.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6025
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6877 раз.
- Подякували: 3086 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 04 тра, 2024 19:47
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16637
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 04 тра, 2024 19:56
Російська армія за час війни, розв'язаної РФ в Україні, продемонструвала вміння адаптуватися до нової зброї, яка з'являється у розпорядженні ЗСУ. Ймовірно, війська РФ вже розпочали цикл адаптації до застосування американських далекобійних балістичних ракет ATACMS MGM-140, пише 2 травня Newsweek.
Ураховуючи те, що російські контрзаходи можуть згодом знизити російські втрати від ударів ATACMS, сили оборони України "змагаються із часом" і поспішають використовувати нові ракети проти ворожих цілей, доки не закрили вікно можливостей, зазначає Newsweek.
Ефект ATACMS, найімовірніше, "згасне в міру того, як російські війська адаптуються до їх використання", попереджає видання.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11922
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:00
Бетон написав:
В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится
Так проблема в том, что кому-то нельзя, а кому-то очень даже можно. Кто-то уже потерял всё, а кто-то трясётся из-за возможного штрафа, и готов выходить на майдан и уничтожать страну. Кто-то потерял жизнь или здоровье, а кто-то катается за бюджетный счёт по заграницам.
Хотя иногда это может сыграть и в другую сторону. Я из Мариуполя. Меня всё время раздражало, что государство всё это время принимает какие-то законы и постановления, откровенно вынося нас за скобки. Все эти е-осели -- пожалуйте после деоккупации и составления необходимых бумажек (и то, почему-то оценка стоимости с коэффициентом 0,5, что уже вообще ничем не объяснимо), в то время, как пострадавшим от обстрелов в Днепре, Львове и других городах -- какие-то компенсации, какое-то временное жильё. Не вникал в подробности, просто факт, что это всё как-бы для нашего блага, но в действительности недоступно.
А теперь смотрю на это всё с другой стороны. Повестка? Ну доставьте, согласно даже нового закона, по адресу моей регистрации в Мариуполе (а другого нет и не будет). Потом, так уж и быть, наложите штраф. Конфискация -- милости прошу конфисковать мою квартиру и автомобиль, оставшиеся там же. Даже возражать не буду, а с удовольствием понаблюдаю.
И я бы не выпячивал свои потери, если бы было заметно, что страна действительно работает на победу, что каждый вносит свой вклад. Но как-то это не совсем так, к сожалению, и я тоже в этой ситуации склонен больше думать, как мне собственную жизнь мало-мальски устроить, а не как фронт удержать. Хотя доначу по чуть-чуть. Мог бы больше, только всё время держу в голове, что мне на мои деньги ещё, возможно, придётся как-то выживать в будущем. Вот как-то так всё.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2902
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:02
Женщины-медики и фармацевты подлежат постановке на военный учет
Согласно новым правилам мобилизации, вступающим в силу 18 мая 2024 года, женщины, имеющие специальности в области медицины и фармации, также будут обязаны обновит свои данные в ТЦК.
Какие именно женщины подлежат постановке на учет:
- Врачи
- Стоматологи
- Медсестры
- Специалисты по физической реабилитации
- Фармацевты
- Специалисты по промышленной фармации
- Специалисты по медицинской и психологической реабилитации
- Физиотерапевты
Важно отметить, что постановка на военный учет не означает автоматическую мобилизацию. Женщины-медики и фармацевты будут привлекаться к военной службе в особый период только в случае крайней необходимости.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16637
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 914 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|28641
|
|
|1493
|190320
|
|
|6076
|624931
|
|