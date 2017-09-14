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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 тра, 2024 18:38
pesikot написав: Bobua написав:
І головне -- вони ж усі знають, що винні.
І всі про них це знають -- і жінки, і діти, і пенси.
Знають, що ми тут вже 26міс замість них...
Ти вже і жінок, і дітей, і пенсів хочешь мобілізувати ? ...
Он воно як ...
Послухай мене, якщо у тебе є вільний час, то краще готуйся по Пасхи, ковбасу приготуй або яйца пофарбуй
Якщо Бог хоче когось наказати-він забирає в нього розум.
Як вже писав
1 І я і мої сини підуть служити, якщо в діючої влади не вистарчить клепки проаналізувати наслідки
2 Наслідки для бобуа чи бандерлога чи успіха - я описати можу
а - в перший місяць після призову розмір сплати податків впаде на 20% і перейде в подальшому до падіння в 10% в місяць від попереднього періоду ( мінус 10000 грн в перший місяць і далі десь на протязі року розмір сплати податків прийде до нуля)
При чому , цей алгоритм буде працювати у ВСІХ призваних підприємців , і 100 000 підприємців = мінус 1 млрд грн в перший місяць податків і далі по мінс 0,3-0,5 млрд щомісяця від попереднього рівня, наростаючим підсумком ( перший місяць -1 млрд , другий мінс 1,3 млрд, третій мінус 1,6 млрд ...дванадцятий мінус 4 млрд , за рік мінус 30 млрд), мінус 1-2 робочих місця/місяць на кожного призваного підприємця ( на протязі року - мінус 200 000-500 000 робочих місць в категорії не мобпридатні
б - відразу після призову-мінус ОДИН Благодійний Фонд=мінус один канал постачання з Німеччини яка була завязана на цей фонд
в - ясно що призив всього 100 000 - не дасть можливості демобілізуватись ні бобуа, ні бандерлогу ні успіху...
г - нам надають допомоги рівно стільки скільки ми сплачуємо податків
(1,7 трл податки=1,7 трл іноземна допомога)
таким чином мінус 30млрд грн від призваного бізнесу=мінус 30 млрд грн допомоги
+100 000 призваних=+3млрд грн в місяць зарплати...
Отже
тим хто вже на фронті прийдеться поступитись як мінімум 30% своїх сьогоднішніх доходів тільки для того щоб ситуація стабілізувалась
Далі гірше
Підрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомоги
Отже
Або Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.
Я можу описувати далі
Правда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...
Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.
Тому
Я описав-читай попередив
А дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 18:58
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Додано: Суб 04 тра, 2024 19:02
Investor_K
Звичайно що підтримую.
Що краще
20 000 грн/місяць*200 000 осіб=4млрд грн/місяць і мобрезерв 4,8 млн
чи мінус 10% від зарплати всіх воїнів ЗСУ але мобрезерв 5 млн ?
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Додано: Суб 04 тра, 2024 19:13
Schmit Ви самі дивились це відео? Я навіть і близько не зеленофіл, більше того, я вважаю, що якби Порошенко був президентом, то повномасштабної війни не було би, продовжувались в'ялотекуче АТО на Донбасі і все, бо в нього вистачило би мізків, досвіду політика, дипломата вести себе так щоб у хуйла не було думки про Київ за три дні це і є мудрість політика, а не хіхікання і виставляння хуйла дурачком на офіційних заходах. Він таке не пробачає і не пробачив і тепер вся країні тоне в крові із за його тупорилості. Щодо відео - це якась маячня дешева нарізка якихось епізодів невдалих дій як вищого командування так і нижчого, а що у війні завжди все гладко і безпроблемно буває? Чи Вам сподобалось що воїн назвав Зеленського іобнутим? Ну і що? В нашій країні це не героїзм в нас за таке не вбивають, от в мордорі Нємцов назвав хуйла іобнутим, наслідки ми всі знаємо, тому ці дешеві образи не варті нічого і не варто на такі безглузді відосікі витрачати час. Нічого толкового вони не несуть - лише дешевий безглуздий піар лайкозалежних.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 19:47
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3
Додано: Суб 04 тра, 2024 19:56
Російська армія за час війни, розв'язаної РФ в Україні, продемонструвала вміння адаптуватися до нової зброї, яка з'являється у розпорядженні ЗСУ. Ймовірно, війська РФ вже розпочали цикл адаптації до застосування американських далекобійних балістичних ракет ATACMS MGM-140, пише 2 травня Newsweek.
Ураховуючи те, що російські контрзаходи можуть згодом знизити російські втрати від ударів ATACMS, сили оборони України "змагаються із часом" і поспішають використовувати нові ракети проти ворожих цілей, доки не закрили вікно можливостей, зазначає Newsweek.
Ефект ATACMS, найімовірніше, "згасне в міру того, як російські війська адаптуються до їх використання", попереджає видання.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:00
Бетон написав:
В стране страшная война на десятки лет. Власть оружия, что вы хотите.
Какой то инфантилизм не понимать, что на этот период нельзя иметь собственность: движимое, недвижимое. Счета, активы.
Тревожный чемодан, хата в деревне или воевать.
Всё.
Штрафы, бумажки, мороженое- после войны, если закончится
Так проблема в том, что кому-то нельзя, а кому-то очень даже можно. Кто-то уже потерял всё, а кто-то трясётся из-за возможного штрафа, и готов выходить на майдан и уничтожать страну. Кто-то потерял жизнь или здоровье, а кто-то катается за бюджетный счёт по заграницам.
Хотя иногда это может сыграть и в другую сторону. Я из Мариуполя. Меня всё время раздражало, что государство всё это время принимает какие-то законы и постановления, откровенно вынося нас за скобки. Все эти е-осели -- пожалуйте после деоккупации и составления необходимых бумажек (и то, почему-то оценка стоимости с коэффициентом 0,5, что уже вообще ничем не объяснимо), в то время, как пострадавшим от обстрелов в Днепре, Львове и других городах -- какие-то компенсации, какое-то временное жильё. Не вникал в подробности, просто факт, что это всё как-бы для нашего блага, но в действительности недоступно.
А теперь смотрю на это всё с другой стороны. Повестка? Ну доставьте, согласно даже нового закона, по адресу моей регистрации в Мариуполе (а другого нет и не будет). Потом, так уж и быть, наложите штраф. Конфискация -- милости прошу конфисковать мою квартиру и автомобиль, оставшиеся там же. Даже возражать не буду, а с удовольствием понаблюдаю.
И я бы не выпячивал свои потери, если бы было заметно, что страна действительно работает на победу, что каждый вносит свой вклад. Но как-то это не совсем так, к сожалению, и я тоже в этой ситуации склонен больше думать, как мне собственную жизнь мало-мальски устроить, а не как фронт удержать. Хотя доначу по чуть-чуть. Мог бы больше, только всё время держу в голове, что мне на мои деньги ещё, возможно, придётся как-то выживать в будущем. Вот как-то так всё.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:02
Женщины-медики и фармацевты подлежат постановке на военный учет
Согласно новым правилам мобилизации, вступающим в силу 18 мая 2024 года, женщины, имеющие специальности в области медицины и фармации, также будут обязаны обновит свои данные в ТЦК.
Какие именно женщины подлежат постановке на учет:
- Врачи
- Стоматологи
- Медсестры
- Специалисты по физической реабилитации
- Фармацевты
- Специалисты по промышленной фармации
- Специалисты по медицинской и психологической реабилитации
- Физиотерапевты
Важно отметить, что постановка на военный учет не означает автоматическую мобилизацию. Женщины-медики и фармацевты будут привлекаться к военной службе в особый период только в случае крайней необходимости.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:20
Ukrainian написав:
Російська армія за час війни, розв'язаної РФ в Україні, продемонструвала вміння адаптуватися до нової зброї, яка з'являється у розпорядженні ЗСУ. Ймовірно, війська РФ вже розпочали цикл адаптації до застосування американських далекобійних балістичних ракет ATACMS MGM-140, пише 2 травня Newsweek.
Ураховуючи те, що російські контрзаходи можуть згодом знизити російські втрати від ударів ATACMS, сили оборони України "змагаються із часом" і поспішають використовувати нові ракети проти ворожих цілей, доки не закрили вікно можливостей, зазначає Newsweek.
Ефект ATACMS, найімовірніше, "згасне в міру того, як російські війська адаптуються до їх використання", попереджає видання.
Круто наблюдать, как Запад сам себе роет могилу. Вместо того, чтобы сконцентрировать усилия на решении задачи (выбить россиян из Украины и закончить войну), растянуть поставки вооружений на годы, выдавая по одной ракете и одному танку, как раз для удобства изучения противником. Когда Китай нападет на Тайвань, у него уже будут готовы все средства противодействия современному западному оружию.
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:21
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