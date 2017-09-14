І я пвдтримую
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Додано: Суб 04 тра, 2024 20:23
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:28
Ваша думка цікава, але 80% населення м'яко кажучи не підтримує дії ТЦК та владний закон про мобілізацію. Перед усе через його несправедливість.
Вивчить термін "обвал тилу" та до чого це призводить.
В першу світову німці були під Парижем коли в них обвалився тил.
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:36
Не дивився. Може там і маячня, та мова не саме про це відео, а взагалі про відеовставки на форумі як контраргумент на не тільки лиш ваші заяви на кшталт: "навіщо ви тут відео викладаєте, якщо Я не маю часу/бажання переглядати".
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:47
неподъемные штрафы говорят об умственном бессилии власти, кроме как бить ногами своих же граждан вариантов как всё организовать не осталось. Будет ли битьё эффективным? Если бы все кого в детстве били вырастали Энштейнами, это было бы видно. Наказание неадекватной силы вызовет в ответ равносильное сопротивление. Надо ли говорить что у 80% ухылянтов таких денег нет, а жильё/авто как правило в единичном экземпляре.
Зато ущербные прыгают от радости, что у какого-то ухылянта хату или 20ти летнюю бляху отнимут. Радоваться чужим несчастьям - грубая патология эмоциональной сферы.
В целом получается такая ситуация
в нашем случае общество не заинтересовано в "успешном овладении человеком социальными ролями, нормами и правилами общественной жизнедеятельности и его готовности осуществлять свою деятельность в разных сферах." чем чревато думайте сами, я ответ знаю.
по штрафам. ситуацию они не изменят, зато вырастут аппетиты военкомов и порешать будет стоить уже не 8куе, а 28куе. Часть из которых пойдёт наверх. Или вы думаете кто то у нас может грести деньги ведром и не делиться?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 04 тра, 2024 21:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 04 тра, 2024 20:55
vitaliiangel
Как называется патология, когда здоровый мужик не желает ни сам защищать страну, ни содержать армию, которая это делает за него?
Имея для этого финансовые возможности.
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:16
Віталік як тобі не соромно?
Всі чоловіки України як один пішли в ТЦК, а ти?
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:20
UA
Виталик физиологически не может идти в армию. Я верю и понимаю. Но закрысятничать финансирование армии -нет.
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:24
в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати? Машини в нас свої, за ремонт є чим платити. Хіба якусь деталь запчасть найти не можуть. Випічку часом привозять, і енергетики ящиками. Мені моя церква мп купила літні берци, і комуфляж минулого року) ну, приємно шо в селі звідки родом памятають. Але я повністю скупився на калинці як сюди їхати, даж плитоноску, і каремат купив. Потом держава видала, потом натовці. Чим тут волонтери можуть допомогти? Хімічні грілки для ніг і рук? Сухий душ ?
В нас офіцери віски і суші на таксі заказують, і везе всього 15 км не довозить))) солдатам наркоту по нп пересилають.Тут солдати лиш фісташки їдять, арахісу не хочуть)
В мед роті багато лікарств волонтерських тіки лікарів мало, а лікарства в разнобой , нема кому то розгрібати і тим більше в підрозділах нема медиків. Шо нам може за волонтерське постачання бути? Вареників привезете? )
Діти откритки тож малюють, обереги вяжуть , хто сентиментальний ,їм помагає напевно.
В першу чергу допомога це дрони. Даж з цього форуму пропонують. Але не приймав по перше я тим не займаюсь, по друге в нас і так серйозні спонсори. Хай та допомога знайде частини які більше потребують.
І я вважаю що закупка дронів має бути централізована.
А потом по ділу, це у вас в голові шаблон шо сюди треба безтолкових. звичайно я хочу щоб такі як ви, попали в саме мою бригаду . Чи по вашому ми маєм хотіти щоб сюди присилали забитих батогами і налогами?) В мене даж є тут друг з непоганим бізнесом в києві , правда надлишково оптимістичний, вірив в каву в криму, і пющий-щовечора залпом стакан розведеного спирту перед сном. )
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:28
Українця з тимчасово окупованого села змусили воювати за РФ, а той розстріляв окупантів і втік, — росЗМІ.
Його укомплектували та "закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий - 58 років". Вночі він зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, зачекав на момент, і почав стріляти в сплячих кацапів, і втік.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 04 тра, 2024 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 тра, 2024 21:32
хотаб я тебе уже столько всего объяснял, и как горохом об стену. Как тебя летать научили? это загадка.
Если человек чего то не хочет тут патологии нет, ты бы мог жрать одни торты или бананы, мог но вряд ли бы хотел, тоже патология? а вот заставлять хотаба жрать 3р в день бананы вызовет кроме рвоты ещё массу всего нехорошего, что в психологии называется "защитная реакция".
знаешь чем любовь по согласию отличается от изнасилования? с точки зрения математики ничем, одни и те же движения. Но в одном случае семья, а в другом тяжёлая статья. А разница всего лишь в согласии.
Странно что в других ситуациях факт наличия согласия игнорируется. То есть женщину без согласия - низзя, а мужика без согласия заставить воевать или жрать бананы можно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 04 тра, 2024 21:39, всього редагувалось 5 разів.
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