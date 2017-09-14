Додано: Суб 04 тра, 2024 21:24

budivelnik написав:



Далі гірше

Підрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомоги



Отже

Або Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.



Я можу описувати далі

Правда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...

Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.



Тому

Я описав-читай попередив

А дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми. Далі гіршеПідрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомогиОтжеАбо Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.Я можу описувати даліПравда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.ТомуЯ описав-читай попередивА дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми.

в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати? Машини в нас свої, за ремонт є чим платити. Хіба якусь деталь запчасть найти не можуть. Випічку часом привозять, і енергетики ящиками. Мені моя церква мп купила літні берци, і комуфляж минулого року) ну, приємно шо в селі звідки родом памятають. Але я повністю скупився на калинці як сюди їхати, даж плитоноску, і каремат купив. Потом держава видала, потом натовці. Чим тут волонтери можуть допомогти? Хімічні грілки для ніг і рук? Сухий душ ?В нас офіцери віски і суші на таксі заказують, і везе всього 15 км не довозить))) солдатам наркоту по нп пересилають.Тут солдати лиш фісташки їдять, арахісу не хочуть)В мед роті багато лікарств волонтерських тіки лікарів мало, а лікарства в разнобой , нема кому то розгрібати і тим більше в підрозділах нема медиків. Шо нам може за волонтерське постачання бути? Вареників привезете? )Діти откритки тож малюють, обереги вяжуть , хто сентиментальний ,їм помагає напевно.В першу чергу допомога це дрони. Даж з цього форуму пропонують. Але не приймав по перше я тим не займаюсь, по друге в нас і так серйозні спонсори. Хай та допомога знайде частини які більше потребують.І я вважаю що закупка дронів має бути централізована.А потом по ділу, це у вас в голові шаблон шо сюди треба безтолкових. звичайно я хочу щоб такі як ви, попали в саме мою бригаду . Чи по вашому ми маєм хотіти щоб сюди присилали забитих батогами і налогами?) В мене даж є тут друг з непоганим бізнесом в києві , правда надлишково оптимістичний, вірив в каву в криму, і пющий-щовечора залпом стакан розведеного спирту перед сном. )