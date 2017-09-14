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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7981798279837984
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:32

Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:44

  vitaliiangel написав:знаешь чем любовь по согласию отличается от изнасилования? с точки зрения математики ничем, одни и те же движения. Но в одном случае семья, а в другом тяжёлая статья. А разница всего лишь в согласии.

Странно что в других ситуациях факт наличия согласия игнорируется. То есть женщину без согласия - низзя, а мужика без согласия заставить воевать или жрать бананы можно.

Віталя, тобто якщо воєнком запросить тебе у кафе та подарую коробку цукерок ти даси йому... свій військовий квіток? :mrgreen:
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