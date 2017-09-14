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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 04 тра, 2024 21:32
Василь-Рівне
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Hotab
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Додано: Суб 04 тра, 2024 21:44
vitaliiangel написав:
знаешь чем любовь по согласию отличается от изнасилования? с точки зрения математики ничем, одни и те же движения. Но в одном случае семья, а в другом тяжёлая статья. А разница всего лишь в согласии.
Странно что в других ситуациях факт наличия согласия игнорируется. То есть женщину без согласия - низзя, а мужика без согласия заставить воевать или жрать бананы можно.
Віталя, тобто якщо воєнком запросить тебе у кафе та подарую коробку цукерок ти даси йому... свій військовий квіток?
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UA
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Додано: Суб 04 тра, 2024 21:55
UA написав:
Віталя, тобто якщо воєнком запросить тебе у кафе та подарую коробку цукерок ти даси йому... свій військовий квіток?
от кафе с конфетами откажусь и дам ваш телефончик. Если задаёте такие вопросы, значит и правильный ответ найдёте.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:03
vitaliiangel написав:
Странно что в других ситуациях факт наличия согласия игнорируется. То есть женщину без согласия - низзя, а мужика без согласия заставить воевать или жрать бананы можно.
Не усугубляй на ровном месте , он пишуть - ахфіцери собі віскі заказують таксями.
Пристроїшся ..... не впервой.
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Goodman
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:05
Ukrainian написав:
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.
Відповідна інформація з'явилася у базі відомства, інформує пропагандистське "РИА-Новости". Зазначається, що Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ.
Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.
Ой ой ёй. Горе. На корпоратив не поедет после 22.05. Как там нелох говорил "ВВ, заберите меня за долги"
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Бетон
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:07
Бетон написав:
Ой ой ёй. Горе. На корпоратив не поедет после 22.05.
там після 18-го такий срач начнеться, що всім буде не до цього.
там толкові режисери сидять , знають, як один срач перебити іншим.
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Goodman
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:12
vitaliiangel
хотаб я тебе уже столько всего объяснял
1. По поводу «хочу/не хочу». Взрослая жизнь устроена так , что взрослые вынуждены делать многое через «надо», а не «хочу». Вставать , когда заплакал ребенок среди ночи (и вообще много всего, что потом хочет он, но усилия для этого делает взрослый). Ходить на работу. Застилать постель. Гладить свою рубашку. Убирать комнату и какашки за котом. Выгуливать рано утром собаку и вставать для нее. Ухаживать за слабыми и больными родителями, в критических случаях мыть им попы и менять памперсы. Потому что там тебе не хочется, это вообще никому не интересно.
2. Ты в который раз не желаешь рассказать, почему крысишь ПДФО , не желая финансировать воюющую армию? Тоже «не хочу»?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 04 тра, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:13
Goodman написав: vitaliiangel написав:
Странно что в других ситуациях факт наличия согласия игнорируется. То есть женщину без согласия - низзя, а мужика без согласия заставить воевать или жрать бананы можно.
Не усугубляй на ровном месте , он пишуть - ахфіцери собі віскі заказують таксями.
Пристроїшся ..... не впервой.
а ты че не пристроился ? я алкоголь не употребляю. Вискарём хотабов заманивай.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:33
UA написав: somilitark написав:
Такий шлак тільки рашисту зайде, за таке на українському форумі необхідно банити мінімум на місяць.
Навіть Холява розведе руками і добавить, що тут медицина вже не допоможе(((
Ваша думка цікава, але 80% населення м'яко кажучи не підтримує дії ТЦК та владний закон про мобілізацію. Перед усе через його несправедливість.
Вивчить термін "обвал тилу" та до чого це призводить.
В першу світову німці були під Парижем коли в них обвалився тил.
Я щось не дуже розумію ваші дописи стосовно війни.
Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?
Звичайно всім хочеться жити мирним життям на рослабоні, але ж реалії зараз інші.
А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?
Але ж ви кажете про обвал фронту і людям не подобається мобілізація, бо влада щось не логічне роблять?
А що саме не логічно? Бажає насичити фронт солдатами, вибила з амерів і Європи зброю, щоб він не посипався?
У вас 1+3 дорівнює мінус 6, з логікою дуже великі проблеми, набор протиріч абсолютно без здорового глузду.
Більше 2-х років більшість жила мирно, а зараз ситуація інша, більш сувора, я вважаю, що активні бойові дії ще максимум рік, вирішальний рік наступає, бо не ми, не рашисти не зможуть дуже дового воювати, тому треба зціпити зуби і воювати, а не грати в вашу диряву математику, всім зрозуміло, що війна це біда, но ми її не вибирали, для влади зараз теж прийшов час не простих рішень, тому посилюється мобіліація і робиться все, щоб фронт не рухнув.
Чи ви ще щось не зрозуміли в цій простій послідовності?
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Додано: Суб 04 тра, 2024 22:39
vitaliiangel написав:
а ты че не пристроился ?
у меня, как и у тебя и на гражданке длинний рубль. Як каже здоволена жінка, дякую, досить на сьогодні.
про-сто не усугубляй, не читай галиматью и не транслируй ее от себя.
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