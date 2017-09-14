Додано: Суб 04 тра, 2024 22:33

UA написав: somilitark написав: Такий шлак тільки рашисту зайде, за таке на українському форумі необхідно банити мінімум на місяць.

Навіть Холява розведе руками і добавить, що тут медицина вже не допоможе((( Такий шлак тільки рашисту зайде, за таке на українському форумі необхідно банити мінімум на місяць.Навіть Холява розведе руками і добавить, що тут медицина вже не допоможе(((

Ваша думка цікава, але 80% населення м'яко кажучи не підтримує дії ТЦК та владний закон про мобілізацію. Перед усе через його несправедливість.

Вивчить термін "обвал тилу" та до чого це призводить.

В першу світову німці були під Парижем коли в них обвалився тил. Ваша думка цікава, але 80% населення м'яко кажучи не підтримує дії ТЦК та владний закон про мобілізацію. Перед усе через його несправедливість.Вивчить термін "обвал тилу" та до чого це призводить.В першу світову німці були під Парижем коли в них обвалився тил.

Я щось не дуже розумію ваші дописи стосовно війни.Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?Звичайно всім хочеться жити мирним життям на рослабоні, але ж реалії зараз інші.А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?Але ж ви кажете про обвал фронту і людям не подобається мобілізація, бо влада щось не логічне роблять?А що саме не логічно? Бажає насичити фронт солдатами, вибила з амерів і Європи зброю, щоб він не посипався?У вас 1+3 дорівнює мінус 6, з логікою дуже великі проблеми, набор протиріч абсолютно без здорового глузду.Більше 2-х років більшість жила мирно, а зараз ситуація інша, більш сувора, я вважаю, що активні бойові дії ще максимум рік, вирішальний рік наступає, бо не ми, не рашисти не зможуть дуже дового воювати, тому треба зціпити зуби і воювати, а не грати в вашу диряву математику, всім зрозуміло, що війна це біда, но ми її не вибирали, для влади зараз теж прийшов час не простих рішень, тому посилюється мобіліація і робиться все, щоб фронт не рухнув.Чи ви ще щось не зрозуміли в цій простій послідовності?