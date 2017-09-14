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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7982798379847985
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:41

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:а ты че не пристроился ?

у меня, как и у тебя и на гражданке длинний рубль. Як каже здоволена жінка, дякую, досить на сьогодні.
про-сто не усугубляй, не читай галиматью и не транслируй ее от себя.

ты можешь меня и мою галиматью не читать, я никого не заставляю. О чём мне писать вроде совета не спрашивал. Когда тебе посторонние люди дают советы ты как реагируешь? я обычно улыбаюсь, но мысленно их посылаю. В своё время слушал чужие советы и влетал на деньги, попадал в неприятные ситуации. Лучше советы держать при себе, особенно посторонним.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 04 тра, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:ты можешь меня и мою галиматью не читать, я никого не заставляю.

ДЛЯ мене ВАЗ взірець - він твердив. просто нужно перестать стрелять.
То чо го я не можу написати. просто нужно перестать пісять.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:49

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:ты можешь меня и мою галиматью не читать, я никого не заставляю.

ДЛЯ мене ВАЗ взірець - він твердив. просто нужно перестать стрелять.
То чо го я не можу написати. просто нужно перестать пісять.

еще когда ты бегал на почту менять лампочки я заподозрил у тебя когнитивные нарушения. Будь здоров.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?
В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.
  somilitark написав:А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?

Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.
  somilitark написав:влада щось не логічне роблять?

Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:еще когда ты бегал на почту менять лампочки

тебя до сих пор жаба душит, что к тебе не сошла блогодать?
таких лампочек у бариг не купишь, ибо любой барига думает только о себе.
корона не спала, все нормально.
буду здоров, твоими молитвами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.

одне мидло открило воєнну тайну - читайте Конституцію.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:57

Goodman


про-сто не усугубляй, не читай галиматью и не транслируй ее от себя.


А ведь был момент, что он почти не писал, очень гордился этим. Но снова скатывается к тому что было.. ((
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:14

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:19

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?
В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.
  somilitark написав:А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?

Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.
  somilitark написав:влада щось не логічне роблять?

Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.

Так що поганого робила влада, 2.5 роки майже нікого не чіпала і зберегла економічну стабільність?
На 3 роки контракти якщо ви не знали.
У мобілізованих до закінчення воєнного стану.
Ви ще не зрозуміли, що війна це не курорт де грають в забаганки хочу не хочу, вигідно не вигідно?
Це біда, влада вибила гроші, явно не за миску супа всі воюють, а багато хто обріс ніштяками які за все життя не назбирали, не чув щоб були трабли з виплатами, все це більше схоже на рашаіпсоказки. Навіть поховання з військовим оркестром безкоштовне, правда без обіду. Пенсія через поранення 17-20 000, це мало?
Особисто ви під бронью чимось обурюєтесь, що мало накаруселили, чи що саме не заходить?
Що поганого зробила держава я так і не зрозумів, навіть зараз через закарпатські котли багато собі преспокійно вириваються в Європу, но все одно не так :idea:
somilitark
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