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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79847985798679877988>
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:33

somilitark відомий випадок коли герої 128 бригади загинули при врученні медалей. Родинам досі нічого не виплатили
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:36

  Banderlog написав:в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати?
Я попереджав
Зрозуміти те що я описав-треба
а - хотіти
б - мати певну підготовку
Спробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено
1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людей
авіатори заявили те саме...

Виходить такий собі Бандерлог і питає
Чи можна з танкіста - підготувати авіатора? --в принципі можна
Чи можна з авіатора - підготувати танкіста ?- в принципі можна

Тоді він видає геніальну на його думку ідею
Отже рішення наступне-перекваліфіковуємо авіаторів на танкістів( і цим вирішимо проблему нестачі танкістів) , а танкістів на авіаторів- і цим закриємо потреби в авіації....
Як думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?
Як на мене - то в щось подібне до дурки...

А тепер ті ж яйця тільки в профіль
Чи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можна
Чи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..

То що по аналогії з авіаторами-танкістами?

Тому пояснюю ще раз
1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.
2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн Підприємців
Чому?
Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...
А бандерлог заявляє
у нас все є - і вашої заслуги в тому немає..

Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?
А чого ж тоді воно не росло в мирний час
Може подумаєш,
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:42

  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать

влада зробила? чи може оці всі ті ухилянти, що бідкаються, зробили разом? :D

й виходить, що все дарма :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:43

  fler написав:
  mephala написав:
  Бетон написав:Среди моих одноклассников, отцы афганцы- суицид двое. Какой там живут.


это вообще отдельная группа. когда вроде физически целый но мозги оплавлены. и будут бухать по черному и срываться на всех. потеряют семью, достаток.
а экономически эффективные будут ходить и еще с умным видом варнякать жуя круасаны - так он сам виноват алкаш конченный.

Досить вже істерити дуетом та соло. Є багато прикладів афганців, які добре забезпечені та життя живуть, не відмовляючи собі ні в чому або майже не відмовляючи.


т.е. не все обеспечены?
есть такое интересное наблюдение - дуракам всегда везет.
только тот кто употребялет как им везет - почему молчит сколько дураков слилось.
так и с вашими афганцами - вы говорите про успешных но молчите соклько их спилось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:44

  greenozon написав:

Пишу вже другий рік. Ця влада програє не тільки війну. Це вже очевидно. Мова тільки про поганий кінець або жахливий
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:49

  Shaman написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать

влада зробила? чи може оці всі ті ухилянти, що бідкаються, зробили разом? :D

й виходить, що все дарма :lol:

Перший курс університету.
В ссср був блат. Це люди погані?
Чи заборони породжують корупційні обходи?
Причино наслідки як у вас з ними?
Що до чого веде
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:49

  mephala написав:вы говорите про успешных но молчите соклько их спилось
Посил не розкритий...

То ви повинні тягнутись до кращого ( і якщо не знаєте як то повинні питати що МАЄТЕ робити в тих хто чогось добився)
Чи ті хто чогось добились - повинні спиватись разом з вами бо у вас руки з дупи і мізків нема?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:49

  Дюрі-бачі написав:somilitark відомий випадок коли герої 128 бригади загинули при врученні медалей. Родинам досі нічого не виплатили

Це всі аргументи поганої влади?
Самому не смішно?
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:52

  Бетон написав:Ця влада програє не тільки війну. Це вже очевидно. Мова тільки про поганий кінець або жахливий
Уточнення
Влада- це 3-5% від кінцевого результату
95-97%- це заслуга НАСЕЛЕННЯ

Тому
сьогоднішня політична сила просрала своє майбутнє.це ясно
А от чи просрала вона КРАЇНУ - тут ще нічого не ясно.

Тому й писав
Навіть якщо здурі влада прийме неефективне рішення відправити підприємців на фронт- то підприємці підуть..і на місці(фронті) спробують обнулити дурне рішення влади, бо вже років з 30 совок живе у владних рішеннях..а ми все ближче і ближче до капіталізму.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що робити з бігунцями ?
заморозити отримання єврогромадянства до кінця війни
Ті хто працюють - 500 євро щомісячно на допомогу Україні (москаляки теж)
Хронічні цицькоцмудачі євробюджетів М18-50 - репатріювати на Україну
Бо цю цицькодопомогу нам плюсуюють до загальної, потім в нас видьоргують з економіки 20 років безперевно працювавших та працюючих чоловіків, бо так узгодили, що "військова допомога йде паралельно з мобілізаціею"

Лише кожен п'ятий з понад мільйона українських біженців працевлаштований у Німеччині: серед основних причин - невизнання диплома, отриманого в Україні, та проблеми з мовними курсами
Про це йдеться у статті німецького видання Bild, створеній на основі опитування українців.

Видання вказує, що в Німеччині бракує працівників майже в усіх галузях, втім, серед біженців з України, працевлаштований лише 21%. Решта отримують соціальні виплати та допомогу по безробіттю.

27-річна Маргарита, яка має 7-річного сина, відповідаючи на питання Bild чому вона не працює, сказала, що допомога, яку вона отримує від управління соціального захисту дозволяє їй комфортно жити в Німеччині, але вона "хотіла б колись знайти роботу". 31-річна Анастасія, яка теж має сина, розповідає, що їй надсилає гроші чоловік, який залишився в Україні. Вона, своєю чергою, планує шукати роботу тоді, коли влаштує сина в садок, щоб мати змогу відвідувати мовні курси.

40-річний Юрій зазначає, що німецький центр зайнятості пропонує йому лише просту роботу з низькою оплатою.

"Скажу чесно: воно того не варте! У мене немає для цього мотивації. Бо якби я працював на Amazon або в інших компаніях за 8 чи 9 євро на годину, мені б довелося платити за оренду житла, електроенергію та воду. Це залишило б мені надто мало порівняно з 563 євро громадянського доходу, який я отримую без відрахувань", - каже він.

42-річний Віталій розповідає, що розуміє, що потрібно влаштуватися на роботу, але для цього потрібно добре вивчити німецьку мову, а мовні курси та роботу важко поєднувати.

Водночас 50-річна бухгалтерка Світлана та 53-річний економіст-фінансист Сергій живуть у Німеччині з листопада 2022 року і розповідають, що хотіли б працювати за фахом. Вони вже пройшли одні мовні курси, але для їхніх спеціальностей необхідно пройти ще інші, адже вони мають досконально володіти мовою. Така ж проблема виникла у 40-річної Валентини.

"У мене дві кваліфікації: технік-геодезист і державне управління. Але центр зайнятості постійно відправляє мене на мовні курси. Вони кажуть, що я не можу працювати без рівня С1", - каже вона.

Також однією з проблем є відсутність роботи з частковою зайнятістю. 26-річна Діана має ступінь магістра з розробки програмного забезпечення та математики. Вона хотіла б працювати неповний робочий день, але в її галузі такої можливості немає. Крім того, жінка жаліється на довге очікування на мовні курси.

"Мені довелося чекати чотири з половиною місяці на мовний курс В1, потім чотири з половиною місяці на курс В2". Часто від консультанта в центрі зайнятості залежить, чи дозволять вам пройти ще один мовний курс", - розповідає жінка.

Також українцям доводиться стикатися з тим, що їхні дипломи не визнають. 43-річна Олена розповідає, що хотіла б працювати: в Україні вона 14 років була вихователькою в дитячому садку і хотіла б робити це в Німеччині, але її диплом не визнають і для працевлаштування спершу необхідно пройти ще одну дворічну навчальну програму.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 00:21, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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