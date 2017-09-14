mephala написав: Investor_K написав:
Ви підтримуєте економічне бронювання?
есть хорошая пословица - незаменимых людей нет.
потому я не вижу проблему снять бронь абсолютно со всех.
Незамінних - немає
Є більш ефективні і менш ефективні в різних галузях.
Тому якийсь скрипач не є незамінним-але його важко замінити художником чи трактористом.
Тому
Якщо збудувати ланцюжок
Ефективний підприємець+ефективний воїн= ПЕРЕМОГА
Якщо ж ефективного підприємця поміняти місцями з ефективним воїном то є Чотири варіанта
перший - ефективний воїн став ефективним підприємцем+те саме з підприємцем=нічого не помінялось В кращу сторону
другий/третій)-ефективний підприємець став ефективним воїном а ефективний воїн не зміг стати ефективним підприємцем і аналогічний ефективний підприємець не зміг стати ефективним воїном+ефективний воїн став ефективним підприємцем - цей варіант гірший
четвертий (найгірший він же найбільшймовірний) - ефективний воїн став нефективним підприємцем+ефективний підприємець став неефективним воїном...
Таким чином
Якщо не враховувати ефективність кожного в ЙОГО галузі - то з ймовірністю в 75% - пара буде створена гіршою ніж була до створення.