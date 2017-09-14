RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7985798679877988>
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:58

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать

влада зробила? чи може оці всі ті ухилянти, що бідкаються, зробили разом? :D

й виходить, що все дарма :lol:

Перший курс університету.
В ссср був блат. Це люди погані?
Чи заборони породжують корупційні обходи?
Причино наслідки як у вас з ними?
Що до чого веде

уявив, як в срср хтось запропонував воєнкому хабар під час 2СВ. щось гадаю трійка швидко б прописала стіночку. й не став би воєнком багатим. а якби тимчасово став, то швиденько став би поруч біля стіночки...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5995
З нами з: 29.09.19
Подякував: 579 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
мрія ухилянтів :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

що ви пихаєте невпіхуєме
в нас цілеспрямовано будували анти срср
в срср діти микояна хрущова сталіна не в Лозанні з Цюріхом воювали
і генофонд в Америку не експортували
fox767676
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 13.06.20
Подякував: 299 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:06

  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Та канєшно, а то ваша пропагандонська мразота не бігає по всім форумам з фейками про армію, сотні виродків не штампують відосики проти мобілізації?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:15

  Investor_K написав:Ви підтримуєте економічне бронювання?


есть хорошая пословица - незаменимых людей нет.
потому я не вижу проблему снять бронь абсолютно со всех.
mephala
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:19

  mephala написав:потому я не вижу проблему снять бронь абсолютно со всех.

Навіть це логічніше ніж 50% квоти

Я десь чув про якийсь офіційний порядок бронювання - рядові тільки після 35, офіцери після 45?
Хтось в курсі ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 00:24, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 13.06.20
Подякував: 299 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:23

  mephala написав:
  Investor_K написав:Ви підтримуєте економічне бронювання?
есть хорошая пословица - незаменимых людей нет.
потому я не вижу проблему снять бронь абсолютно со всех.
Незамінних - немає
Є більш ефективні і менш ефективні в різних галузях.
Тому якийсь скрипач не є незамінним-але його важко замінити художником чи трактористом.
Тому
Якщо збудувати ланцюжок
Ефективний підприємець+ефективний воїн= ПЕРЕМОГА
Якщо ж ефективного підприємця поміняти місцями з ефективним воїном то є Чотири варіанта
перший - ефективний воїн став ефективним підприємцем+те саме з підприємцем=нічого не помінялось В кращу сторону
другий/третій)-ефективний підприємець став ефективним воїном а ефективний воїн не зміг стати ефективним підприємцем і аналогічний ефективний підприємець не зміг стати ефективним воїном+ефективний воїн став ефективним підприємцем - цей варіант гірший
четвертий (найгірший він же найбільшймовірний) - ефективний воїн став нефективним підприємцем+ефективний підприємець став неефективним воїном...

Таким чином
Якщо не враховувати ефективність кожного в ЙОГО галузі - то з ймовірністю в 75% - пара буде створена гіршою ніж була до створення.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27463
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
mephala
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:36

  mephala написав:кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
Совок в головах а не в клозетах.
Чому одні підприємства/підприємці - стають успішними, а інші(яких в 5-10 разів більше)- прогорають на протязі 1-3 років після створення?
Чому різним людям на одних і тих самих посадах-платять різні суми зарплати?Навіщо платити багато , якщо можна взяти мефалу і вона за мінімалку все розрулить?

Ніколи не задумувались?
ПС
навіть на базарі
в одного продавця насіння купують - а в іншого ні.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27463
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

войска должны быть эффективными. значит стоп мобилизация и только добровольцев на контракт после годового обучения.
а то иш вздумали - значит как в армию так бойцы хоть куда переучившись на другую спецу за 2 месяца (в луцчшем случае) а эти не могут за 2.5 года провести обучение смены для предприятия.
прямо как было со скрепно челюстными. те тоже не хотели учиться.
mephala
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7985798679877988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.