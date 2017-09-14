budivelnik написав: Banderlog написав:
в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати?
Я попереджав
Зрозуміти те що я описав-треба
а - хотіти
б - мати певну підготовку
Спробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено
1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людей
авіатори заявили те саме...
Виходить такий собі Бандерлог і питаєЧи можна з танкіста - підготувати авіатора?
--в принципі можнаЧи можна з авіатора - підготувати танкіста ?
- в принципі можна
Тоді він видає геніальну на його думку ідеюОтже рішення наступне-перекваліфіковуємо авіаторів на танкістів( і цим вирішимо проблему нестачі танкістів) , а танкістів на авіаторів- і цим закриємо потреби в авіації....
Як думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?
Як на мене - то в щось подібне до дурки...
А тепер ті ж яйця тільки в профіль
Чи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можна
Чи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..
То що по аналогії з авіаторами-танкістами?
Тому пояснюю ще раз
1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.
2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн Підприємців
Чому?
Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...
А бандерлог заявляє
у нас все є - і вашої заслуги в тому немає..
Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?
А чого ж тоді воно не росло в мирний час
Може подумаєш,
Міг би зрозуміти якби був танкістом, но я не танкіст. ) Оце собі спробуєш зрозуміти? Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса. Твоя особлива цінність тільки в тебе в голові. Ще раз мені байдуже до твого бізнесу , я себе і своїх прогудую сам і без армії) і іще поки Ви там граєтесь в хитру мобілізацію народ з цього поїзда спригує, масово. Багато по уходу за котом, хтось по дітям, хтось по здоровю закосює а є й такі, що тупо їдуть до дому, чи не вертаються з одпуску чи лікування, не думай що ти самий хитрий а ті хто тут пожизнєнно тупі.
Твоєї заслуги в тому що тут є нема. Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами. І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі. Так шо дурка плаче за тобою і твоїми синами ,так одкосиш навєрняка, а мені дурка не грозить мене комісія визнала придатним))))