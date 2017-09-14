Додано: Нед 05 тра, 2024 04:54

budivelnik написав: Banderlog написав: в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати? в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати? Я попереджав

Зрозуміти те що я описав-треба

а - хотіти

б - мати певну підготовку

Спробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено

1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людей

авіатори заявили те саме...



Виходить такий собі Бандерлог і питає

Чи можна з танкіста - підготувати авіатора? --в принципі можна

Чи можна з авіатора - підготувати танкіста ?- в принципі можна



Тоді він видає геніальну на його думку ідею

Отже рішення наступне-перекваліфіковуємо авіаторів на танкістів( і цим вирішимо проблему нестачі танкістів) , а танкістів на авіаторів- і цим закриємо потреби в авіації....

Як думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?

Як на мене - то в щось подібне до дурки...



А тепер ті ж яйця тільки в профіль

Чи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можна

Чи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..



То що по аналогії з авіаторами-танкістами?



Тому пояснюю ще раз

1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.

2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн Підприємців

Чому?

Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...

А бандерлог заявляє

у нас все є - і вашої заслуги в тому немає..



Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?

А чого ж тоді воно не росло в мирний час

Може подумаєш, Я попереджавЗрозуміти те що я описав-требаа - хотітиб - мати певну підготовкуСпробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людейавіатори заявили те саме...Виходить такий собі Бандерлог і питаєЧи можна з танкіста - підготувати авіатора? --в принципі можнаЧи можна з авіатора - підготувати танкіста ?- в принципі можнаТоді він видає геніальну на його думку ідеюЯк думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?Як на мене - то в щось подібне до дурки...А тепер ті ж яйця тільки в профільЧи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можнаЧи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..То що по аналогії з авіаторами-танкістами?Тому пояснюю ще раз1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн ПідприємцівЧому?Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...А бандерлог заявляєу нас все є - і вашої заслуги в тому немає..Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?А чого ж тоді воно не росло в мирний часМоже подумаєш,

Міг би зрозуміти якби був танкістом, но я не танкіст. ) Оце собі спробуєш зрозуміти? Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса. Твоя особлива цінність тільки в тебе в голові. Ще раз мені байдуже до твого бізнесу , я себе і своїх прогудую сам і без армії) і іще поки Ви там граєтесь в хитру мобілізацію народ з цього поїзда спригує, масово. Багато по уходу за котом, хтось по дітям, хтось по здоровю закосює а є й такі, що тупо їдуть до дому, чи не вертаються з одпуску чи лікування, не думай що ти самий хитрий а ті хто тут пожизнєнно тупі.Твоєї заслуги в тому що тут є нема. Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами. І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі. Так шо дурка плаче за тобою і твоїми синами ,так одкосиш навєрняка, а мені дурка не грозить мене комісія визнала придатним))))