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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7985798679877988
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:46

  mephala написав:войска должны быть эффективными. значит
А тут цікавий алгоритм вимальовується
Є в лікарів такий принцип-не нашкодь...
Те саме і повинно діяти в Державі.
Якщо гребеш всіх без врахування хто де потрібен- значить вже нашкодив і ще не допоміг....
А якщо в першу чергу береш тих які нічим свою користь не довели - то ще не нашкодив , хоча й поки не допоміг
Отже
в першому випадку-погіршив ситуацію
в другому - не змінив

А треба-щоб покращив.
Чи дехто пропонує здатись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 04:54

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати?
Я попереджав
Зрозуміти те що я описав-треба
а - хотіти
б - мати певну підготовку
Спробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено
1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людей
авіатори заявили те саме...

Виходить такий собі Бандерлог і питає
Чи можна з танкіста - підготувати авіатора? --в принципі можна
Чи можна з авіатора - підготувати танкіста ?- в принципі можна

Тоді він видає геніальну на його думку ідею
Отже рішення наступне-перекваліфіковуємо авіаторів на танкістів( і цим вирішимо проблему нестачі танкістів) , а танкістів на авіаторів- і цим закриємо потреби в авіації....
Як думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?
Як на мене - то в щось подібне до дурки...

А тепер ті ж яйця тільки в профіль
Чи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можна
Чи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..

То що по аналогії з авіаторами-танкістами?

Тому пояснюю ще раз
1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.
2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн Підприємців
Чому?
Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...
А бандерлог заявляє
у нас все є - і вашої заслуги в тому немає..

Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?
А чого ж тоді воно не росло в мирний час
Може подумаєш,

Міг би зрозуміти якби був танкістом, но я не танкіст. ) Оце собі спробуєш зрозуміти? Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса. Твоя особлива цінність тільки в тебе в голові. Ще раз мені байдуже до твого бізнесу , я себе і своїх прогудую сам і без армії) і іще поки Ви там граєтесь в хитру мобілізацію народ з цього поїзда спригує, масово. Багато по уходу за котом, хтось по дітям, хтось по здоровю закосює а є й такі, що тупо їдуть до дому, чи не вертаються з одпуску чи лікування, не думай що ти самий хитрий а ті хто тут пожизнєнно тупі.
Твоєї заслуги в тому що тут є нема. Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами. І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі. Так шо дурка плаче за тобою і твоїми синами ,так одкосиш навєрняка, а мені дурка не грозить мене комісія визнала придатним))))
Banderlog
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