Додано: Нед 05 тра, 2024 07:33

Banderlog написав: Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса. Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса.

Banderlog написав: Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами. Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами.

Banderlog написав: І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі. І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі.

Що я тобі скажу1 Те що ти чогось не бачиш- не говорить про те що цього нема2 Те що цього не бачить Держава - це брехня, Держава роздає бронювання.Те що бронювання роздається цирковим артистам і не роздається підприємцям - це відрижка совка, по якій клоун-соціально свійбагатий-соціально ворог.3 А я десь писав що не з такого мяса чи що ухиляюсь від мобілізації з синами?- Не писавТо якого милого ти свої хворі фантазії мені приписуєш?Це відверта брехня1 Офіційна позиція НАТО і Світу - ми дамо Вам рівно стільки грошей скільки Ви в стані заробити самостійно.ПеревожуТил заробить - 1700 млрд грн - Світ додасть 1700 млрд грнЯкщо тил заробить 0 - то Світ перестане допомагати2 Ти харчуєшся доларами?Чи все таки продуктами?Багато бачив на фронті продуктів з НАТО ?Довго провоюєш без продуктів?- це тільки одна складова....Гроші додому відсилаєш? Тобі дома що писали - ще раз пришлеш ми тобі по морді дамо бо за ці фантики купити нічого? - Не писалиТо може подумаєш - звідки взялись товари які в тилу купує твоя родина? Також нато прислало?Платить....Тільки задай собі питанняА де воно буде працювати , якщо підприємець буде воювати?Ти можеш воювати , якщо з фронту забрати всіх від майора і вище? Скільки протримаєшся?Так само бізнес - ним треба керувати і якщо 1% населення( цих від майору і вище в бізнесі) - відправити на фронт - то кількість робочих місць впаде в рази=впаде в рази податки які вони сплачували=голод( реально)Тому ще разМожна бути геніально/героїчним воїном ЗСУ , і одночасно балбєсом в економіці.І від того що ти балбєс в економіці- твоя потреба в ЗСУ- не зникає.Повторю висновокТе що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.