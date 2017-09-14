Banderlog написав:
Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса.
Що я тобі скажу
1 Те що ти чогось не бачиш- не говорить про те що цього нема
2 Те що цього не бачить Держава - це брехня, Держава роздає бронювання.
Те що бронювання роздається цирковим артистам і не роздається підприємцям - це відрижка совка, по якій клоун-соціально свій
багатий-соціально ворог.
3 А я десь писав що не з такого мяса чи що ухиляюсь від мобілізації з синами?- Не писав
То якого милого ти свої хворі фантазії мені приписуєш?
Banderlog написав:
Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами.
Це відверта брехня
1 Офіційна позиція НАТО і Світу - ми дамо Вам рівно стільки грошей скільки Ви в стані заробити самостійно.
Перевожу
Тил заробить - 1700 млрд грн - Світ додасть 1700 млрд грн
Якщо тил заробить 0 - то Світ перестане допомагати
2 Ти харчуєшся доларами?Чи все таки продуктами?
Багато бачив на фронті продуктів з НАТО ?
Довго провоюєш без продуктів?- це тільки одна складова....
Гроші додому відсилаєш? Тобі дома що писали - ще раз пришлеш ми тобі по морді дамо бо за ці фантики купити нічого? - Не писали
То може подумаєш - звідки взялись товари які в тилу купує твоя родина? Також нато прислало?
Banderlog написав:
І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі.
Платить....Тільки задай собі питання
А де воно буде працювати , якщо підприємець буде воювати?
Ти можеш воювати , якщо з фронту забрати всіх від майора і вище? Скільки протримаєшся?
Так само бізнес - ним треба керувати і якщо 1% населення( цих від майору і вище в бізнесі) - відправити на фронт - то кількість робочих місць впаде в рази=впаде в рази податки які вони сплачували=голод( реально)
Тому ще раз
Можна бути геніально/героїчним воїном ЗСУ , і одночасно балбєсом в економіці.
І від того що ти балбєс в економіці- твоя потреба в ЗСУ- не зникає.
Повторю висновок
Те що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.