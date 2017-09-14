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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7986798779887989>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:46

  mephala написав:войска должны быть эффективными. значит
А тут цікавий алгоритм вимальовується
Є в лікарів такий принцип-не нашкодь...
Те саме і повинно діяти в Державі.
Якщо гребеш всіх без врахування хто де потрібен- значить вже нашкодив і ще не допоміг....
А якщо в першу чергу береш тих які нічим свою користь не довели - то ще не нашкодив , хоча й поки не допоміг
Отже
в першому випадку-погіршив ситуацію
в другому - не змінив

А треба-щоб покращив.
Чи дехто пропонує здатись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 04:54

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати?
Я попереджав
Зрозуміти те що я описав-треба
а - хотіти
б - мати певну підготовку
Спробую пояснити по іншому , так би мовити спрощено
1 Уявіть що танкісти заявили що їм не вистрачає людей
авіатори заявили те саме...

Виходить такий собі Бандерлог і питає
Чи можна з танкіста - підготувати авіатора? --в принципі можна
Чи можна з авіатора - підготувати танкіста ?- в принципі можна

Тоді він видає геніальну на його думку ідею
Отже рішення наступне-перекваліфіковуємо авіаторів на танкістів( і цим вирішимо проблему нестачі танкістів) , а танкістів на авіаторів- і цим закриємо потреби в авіації....
Як думаєте - після такого рішення- куди його запроторять?
Як на мене - то в щось подібне до дурки...

А тепер ті ж яйця тільки в профіль
Чи можна з підприємця підготувати воїна ЗСУ - відповідь можна
Чи можна з воїна ЗСУ підготувати підприємця - відповідь можна..

То що по аналогії з авіаторами-танкістами?

Тому пояснюю ще раз
1 Держава змогла за 2 роки підготувати 1 млн військовослужбовців ЗСУ -честь і слава.
2 За 30 років Держава так і не змогла підготувати 1 млн Підприємців
Чому?
Напевно тому що підготовка підприємця вимагає більше ресурсів і часу...
А бандерлог заявляє
у нас все є - і вашої заслуги в тому немає..

Тобто те що в нього є - виявляється росте на бананах?
А чого ж тоді воно не росло в мирний час
Може подумаєш,

Міг би зрозуміти якби був танкістом, но я не танкіст. ) Оце собі спробуєш зрозуміти? Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса. Твоя особлива цінність тільки в тебе в голові. Ще раз мені байдуже до твого бізнесу , я себе і своїх прогудую сам і без армії) і іще поки Ви там граєтесь в хитру мобілізацію народ з цього поїзда спригує, масово. Багато по уходу за котом, хтось по дітям, хтось по здоровю закосює а є й такі, що тупо їдуть до дому, чи не вертаються з одпуску чи лікування, не думай що ти самий хитрий а ті хто тут пожизнєнно тупі.
Твоєї заслуги в тому що тут є нема. Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами. І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі. Так шо дурка плаче за тобою і твоїми синами ,так одкосиш навєрняка, а мені дурка не грозить мене комісія визнала придатним))))
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:10

В российских телеграм-каналах распространяется информация о 57-летнем сержанте Юрии Галушко, который якобы убил шестерых российских военных из гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка на территории т. н. «Донецкой народной республики», после чего скрылся с личным оружием АК-12.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:11

Пентагон оголосив, що уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 млн. доларів. Умовами контракту передбачено придбання сенсорів для пошуку засобів РЕБ Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER, повідомляє Defense Express.
В грудні 2020 року ВПС США провели випробування в рамках програми по високоточним боєприпасам “Золота орда”, в рамках якого американські військові відпрацювали скидання “рою” керованих авіабомб GBU-39/B, кожна з таких бомб була оснащена датчиком HOJ від SARA. Результати цих випробувань було визнано успішними.

Пентагон дав контракт на комплекти протидії та ураження засобів РЕБ Home-on GPS за короткий час після того, як заступник міністра оборони США Білл ЛаПланте визнав, що GLSDB на полі бою в Україні виявились неефективними саме через протидію російських засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому, не виключений варіант, за якого комплекти HOJ для ЗСУ в перспективі можуть бути інтегровані і на протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:14

РОСІЯНИ ЗАХОПИЛИ АРХАНГЕЛЬСЬКЕ – В ISW КАЖУТЬ, ЩО ЗСУ РОЗМІНЮЮТЬ ПРОСТІР НА ЧАС: КАРТА
Дослідники припускають, що ЗСУ вирішили поміняти простір на час, оскільки вони чекають на прибуття масштабної допомоги від США вже найближчими тижнями.

Тож рішення про відступ ISW вважає адекватним як для сил з недостатніми ресурсами, які ризикують опинитися в оточенні.

Раніше повідомлялося, що російський наступ на Донеччині почав пригальмовувати, але не настільки, щоб можна було говорити про стабілізацію фронту.
https://zn.ua/ukr/war/rosijani-zakhopil ... karta.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:20

  somilitark написав:
  Дюрі-бачі написав:somilitark відомий випадок коли герої 128 бригади загинули при врученні медалей. Родинам досі нічого не виплатили

Це всі аргументи поганої влади?
Самому не смішно?

Це тільки найбільш яскравий приклад, як Україна кидає своїх кращих героїв.
Ну і другий приклад- в другому читанні прибрали навіть примарний шанс на демобілізацію.
Це не смішно-це дуже сумно
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:27

Христос Воскрес!

Христос Воскрес! Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:33

  Banderlog написав:Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса.
Що я тобі скажу
1 Те що ти чогось не бачиш- не говорить про те що цього нема
2 Те що цього не бачить Держава - це брехня, Держава роздає бронювання.
Те що бронювання роздається цирковим артистам і не роздається підприємцям - це відрижка совка, по якій клоун-соціально свій
багатий-соціально ворог.
3 А я десь писав що не з такого мяса чи що ухиляюсь від мобілізації з синами?- Не писав
То якого милого ти свої хворі фантазії мені приписуєш?
  Banderlog написав:Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами.
Це відверта брехня
1 Офіційна позиція НАТО і Світу - ми дамо Вам рівно стільки грошей скільки Ви в стані заробити самостійно.
Перевожу
Тил заробить - 1700 млрд грн - Світ додасть 1700 млрд грн
Якщо тил заробить 0 - то Світ перестане допомагати
2 Ти харчуєшся доларами?Чи все таки продуктами?
Багато бачив на фронті продуктів з НАТО ?
Довго провоюєш без продуктів?- це тільки одна складова....
Гроші додому відсилаєш? Тобі дома що писали - ще раз пришлеш ми тобі по морді дамо бо за ці фантики купити нічого? - Не писали
То може подумаєш - звідки взялись товари які в тилу купує твоя родина? Також нато прислало?
  Banderlog написав: І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі.
Платить....Тільки задай собі питання
А де воно буде працювати , якщо підприємець буде воювати?
Ти можеш воювати , якщо з фронту забрати всіх від майора і вище? Скільки протримаєшся?
Так само бізнес - ним треба керувати і якщо 1% населення( цих від майору і вище в бізнесі) - відправити на фронт - то кількість робочих місць впаде в рази=впаде в рази податки які вони сплачували=голод( реально)

Тому ще раз
Можна бути геніально/героїчним воїном ЗСУ , і одночасно балбєсом в економіці.
І від того що ти балбєс в економіці- твоя потреба в ЗСУ- не зникає.
Повторю висновок
Те що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 07:57

  budivelnik написав:
  Бетон написав:Ця влада програє не тільки війну. Це вже очевидно. Мова тільки про поганий кінець або жахливий
Уточнення
Влада- це 3-5% від кінцевого результату
95-97%- це заслуга НАСЕЛЕННЯ

Тому
сьогоднішня політична сила просрала своє майбутнє.це ясно
А от чи просрала вона КРАЇНУ - тут ще нічого не ясно.

Тому й писав
Навіть якщо здурі влада прийме неефективне рішення відправити підприємців на фронт- то підприємці підуть..і на місці(фронті) спробують обнулити дурне рішення влади, бо вже років з 30 совок живе у владних рішеннях..а ми все ближче і ближче до капіталізму.

Возможно.
Деколи здається, що раз вибрати негідника- випадок, два - система.
А три, чотири це вже на вирок схоже.
Код саморуйнування якийсь прямо
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 08:04

  Василь-Рівне написав:Христос Воскрес! Тримаймо стрій! З вірою у Бога і Збройні Сили України переможемо!

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Я не праздную московитский шлак, извините
Бетон
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