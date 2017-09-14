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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7986798779887989
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 08:07

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:Ця влада програє не тільки війну. Це вже очевидно. Мова тільки про поганий кінець або жахливий
Уточнення
Влада- це 3-5% від кінцевого результату
95-97%- це заслуга НАСЕЛЕННЯ

Тому
сьогоднішня політична сила просрала своє майбутнє.це ясно
А от чи просрала вона КРАЇНУ - тут ще нічого не ясно.

Тому й писав
Навіть якщо здурі влада прийме неефективне рішення відправити підприємців на фронт- то підприємці підуть..і на місці(фронті) спробують обнулити дурне рішення влади, бо вже років з 30 совок живе у владних рішеннях..а ми все ближче і ближче до капіталізму.

Возможно.
Деколи здається, що раз вибрати негідника- випадок, два - система.
А три, чотири це вже на вирок схоже.
Код саморуйнування якийсь прямо

У нас все нормально і всі наші вибори логічно пояснюються
Кравчука вибрали бо хотіли відразу жити як у Франції
Кучму вибрали бо він директор а не балабол як Кравчук
Ющенка- бо заведе точно в Європу
Януковича - бо Ющенко в Європу не завів , то нехай Янукович веде в багату росію
Порошенка - бо янукович злодій
Зеленського - бо Порошенко не обіцяв за всіх працювати...
budivelnik
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  #<1 ... 7986798779887989
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