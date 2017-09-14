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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 08:40
Якщо б більшість українців вміли заробляти як ті, хто виступає за економічне бронювання, то тут вже була б Швейцарія\Південна Корея\ЄС\НАТО. А якщо їх та економіку остаточно загнобити і звести все до кріпацько-козацького талібану без економіки, без власного ВПК, то допомога обмежиться стінгерами\джавелінами. А одного дня партнери можуть сказвати:
- гей, козаченьки! Міжнародна коньюктура змінилася, ми тепер з москвою - партнери, кроком руш на дальній схід допомогати боронити руським демократії від китайського тоталітаризму. і ніяк не відмовите, бо нема ні власних набоїв, ні грошей, бо "воююємо за гроші НАТО"
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:03
mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 05 тра, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:10
Banderlog написав: budivelnik написав:
Далі гірше
Підрозділи , які будуть сформовані з цих багатих заберуть на себе 70% всієї попередньої волонтерської допомоги
Отже
Або Бандерлог, Бобуа, Успіх - будуть ПРОСИТИ новомобілізованих приєднатись саме до їх підрозділів...або виявиться що їм волонтери стали допомагати в 4-5 разів менше.
Я можу описувати далі
Правда толку в цьому мало , бо це рве шаблони в головах неуків від економіки...
Але відсутність знань - не дає можливості не нести покарання за свої дії.
Тому
Я описав-читай попередив
А дійде до вас чи ні - це вже не мої проблеми.
в нас постачання і без волонтерів нормальне) лиш в дронах є частка з пожертвувань, відсотків 50 дронів з великих фондів. Яку ви сюди допомогу можете дати? Машини в нас свої, за ремонт є чим платити. Хіба якусь деталь запчасть найти не можуть. Випічку часом привозять, і енергетики ящиками. Мені моя церква мп купила
літні берци, і комуфляж минулого року) ну, приємно шо в селі звідки родом памятають. Але я повністю скупився на калинці як сюди їхати, даж плитоноску, і каремат купив. Потом держава видала, потом натовці. Чим тут волонтери можуть допомогти? Хімічні грілки для ніг і рук? Сухий душ ?
В нас офіцери віски і суші на таксі заказують, і везе всього 15 км не довозить))) солдатам наркоту по нп пересилають.Тут солдати лиш фісташки їдять, арахісу не хочуть)
В мед роті багато лікарств волонтерських тіки лікарів мало, а лікарства в разнобой , нема кому то розгрібати і тим більше в підрозділах нема медиків. Шо нам може за волонтерське постачання бути? Вареників привезете? )
Діти откритки тож малюють, обереги вяжуть , хто сентиментальний ,їм помагає напевно.
В першу чергу допомога це дрони. Даж з цього форуму пропонують. Але не приймав по перше я тим не займаюсь, по друге в нас і так серйозні спонсори. Хай та допомога знайде частини які більше потребують.
І я вважаю що закупка дронів має бути централізована.
А потом по ділу, це у вас в голові шаблон шо сюди треба безтолкових. звичайно я хочу щоб такі як ви, попали в саме мою бригаду . Чи по вашому ми маєм хотіти щоб сюди присилали забитих батогами і налогами?) В мене даж є тут друг з непоганим бізнесом в києві , правда надлишково оптимістичний, вірив в каву в криму, і пющий-щовечора
залпом стакан розведеного спирту перед сном. )
Вас якщо і поповнювати, то комісарами з виховної роботи.
Якийсь треш угар і содомія, розкладання моральне та інтелектуальне.
Я б якщо попав до вас, то постріляв би багатьох таких, так про це на ВЛК і кажу.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:26
fox767676 написав:
Я б якщо попав до вас, то постріляв би багатьох таких, так про це на ВЛК і кажу
це навряд ...., тебе відразу в окоп, а ці "пасажири" в інших місцях ошиваються.
"Включено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин F10-F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)
б) при синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами
Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони"
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:31
somilitark написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?
В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.
somilitark написав:
А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?
Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.
somilitark написав:
влада щось не логічне роблять?
Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.
Так що поганого робила влада, 2.5 роки майже нікого не чіпала і зберегла економічну стабільність?На 3 роки контракти
якщо ви не знали.
У мобілізованих до закінчення воєнного стану.
Ви ще не зрозуміли, що війна це не курорт де грають в забаганки хочу не хочу, вигідно не вигідно?
Це біда, влада вибила гроші, явно не за миску супа всі воюють, а багато хто обріс ніштяками які за все життя не назбирали, не чув щоб були трабли з виплатами, все це більше схоже на рашаіпсоказки. Навіть поховання з військовим оркестром безкоштовне, правда без обіду. Пенсія через поранення 17-20 000, це мало?
Особисто ви під бронью чимось обурюєтесь, що мало накаруселили, чи що саме не заходить?
Що поганого зробила держава я так і не зрозумів, навіть зараз через закарпатські котли багато собі преспокійно вириваються в Європу, но все одно не так
Ні. Вся гугля пише інакше:
Однак, в будь якому разі, під час дії воєнного стану контракт продовжується автоматично до моменту оголошення демобілізації. В той же час, потрібно розуміти, що на наступний день після закінчення воєнного стану контракт не буде розірвано.
Отже, потрібен вал штрафів, ціле цунамі, що вимиє млн ухилянтів із донного мулу й винесене їх всіх під сонячне світло.
А вже від того млн вибору можна буде починати танцювати демобілізацію. Напр., для вояків, що вже 30міс. За дивним збігом обставин -- це 2.5роки. Це так символічно.
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3
Додано: Нед 05 тра, 2024 09:41
Bobua написав:
Отже, потрібен вал штрафів, ціле цунамі, що вимиє млн ухилянтів із донного мулу й винесене їх всіх під сонячне світло.
Ще потрібен головний демобілізатор :
"Військове керівництво погодилося на демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців, але за умов, що не буде загострення на фронті і цих людей буде ким замінити. Про це сказав на брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний."
Але ....
“У нас військо, що більшою частиною складається з мобілізованих. Тобто складається із самодостатніх особистостей. Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян. Тому в ЗСУ дуже шкідливим є принцип: "я командир, а ти дурень". Шкідливим є принцип: "всі рівні, але є рівніші". У нас дуже багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію і ця демобілізація їм не світить”, — пояснив Олександр Піддубний.
Військовий нагадав, що в дописі влітку 2022 року застерігав українців від "створення кумира", маючи на увазі Залужного. “Час свідчить, що я мав рацію”, - резюмував він.
Самий рівніший полишив все і полиняв.
Сирський просто мовчав, нікому І нічого не обіцяв.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:43
Banderlog написав:
Ми воюєм за гроші нато.
ИМХО так и есть. у нас военный бюджет 50%
просто для удобства партнеры говорят что Украина сама обепечивает военных а партнеры все остальное. им так просто удобнее говорить своему пиплу.
но слагаемые можно и переставить - это партнеры обеспечивают 50% военки а мы все остальное. т.е. будівельнык кормит не воина на фронте а чиновника-взяточника
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:56
бачу що треба оформляти догляд за котом і за кордон
звідти до України у вигляді податків піде дай-то бог чирик.
Але я вже буду поважний євронатівець який спонсорує
моя штука+ евро на місяць для армії не потрібна
хай замість наркоти та віскаріка золдатен самі на дрони скидуються
життя вчить
швидко риторика міняється, бачив на прикладі фондів де ляпали що "служити будуть всім" а потім за пару місяців після падіння надходженнь "ой нас не правильно зрозуміли"
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 05 тра, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:56
Schmit написав: mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
PS
армия постоянно учит новых воинов хоть и знает что они могут погибнуть (как говорят экономически эффективные - забрали). и готовит постоянно новых не взирая на эффективность
а бизнес не хочет себе постоянно готовить смену персонала. и постоянно лепит отмазки нам нужны только самые эффективные
так я не понял - у нас война только на фронте а тыл живет по мирному времени?
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 05 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:02
mephala написав: Schmit написав: mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
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