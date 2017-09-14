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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:14
mephala написав:
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Якщо результат не важливий, то так, можна міняти спеціалістів, але це призводить до різкого зниження якості та продуктивності.
Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
Заміна кваліфікованого співробітника, особливо специфічного напряму, це дуже нетривіальна задача, і якщо це невелика фірма 10-20 людей, то забрати 3-5 кваліфікованих за місяць, означає практично розвал такої фірми.
По всіх дратуючих ІТ, так це взагалі класика, з 10 розробників + 3 тестувальників + 1 бізнес аналітика+ 1 менеджера (1- архітектор, 1-тім лід, 2 сінйора, 3 мідла, 3 джуна) архітектора+тім ліда+сінйора, за місяць забирають, і проекта нема, 12 людедей зосталися без роботи, а фірма втратила контракт, запрлатила штрафні санкції чи свій продукт, всі інші це не витягнуть.
Так же Flyman
?
Чи я щось сплутав по внутрішній кухні?
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:16
fox767676 написав:
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
но только такой спец дернется - ему быстро найдут замену.
за 2,5 года уже можно было 100% персонал переобучить. а некоторых и по несколько раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:19
mephala написав: fox767676 написав:
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
но только такой спец дернется - ему быстро найдут замену.
за 2,5 года уже можно было 100% персонал переобучить. а некоторых и по несколько раз.
Ню-ню, за 2,5 роки, виростити з трейні сіньора, спробуйте, потім розкажете.
Або з людини звулиці, зробити кваліфікованого робітника на станок з ЧПУ, чи кваліфікованого тракториста.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:20
_Mykola_ написав: mephala написав:
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Якщо результат не важливий, то так, можна міняти спеціалістів, але це призводить до різкого зниження якості та продуктивності.
Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
Заміна кваліфікованого співробітника, особливо специфічного напряму, це дуже нетривіальна задача, і якщо це невелика фірма 10-20 людей, то забрати 3-5 кваліфікованих за місяць, означає практично розвал такої фірми.
По всіх дратуючих ІТ, так це взагалі класика, з 10 розробників + 3 тестувальників + 1 бізнес аналітика+ 1 менеджера (1- архітектор, 1-тім лід, 2 сінйора, 3 мідла, 3 джуна) архітектора+тім ліда+сінйора, за місяць забирають, і проекта нема, 12 людедей зосталися без роботи, а фірма втратила контракт, запрлатила штрафні санкції чи свій продукт, всі інші це не витягнуть.
Так же Flyman
?
Чи я щось сплутав по внутрішній кухні?
так если мы так печемся про эффективность экономики - так и для армии так давайте.
только эффективных которые сдают все нормы ГТО. и готовить их годами.
а то выходит как армия так может всех в подряд учить за 2 месяца а в тылу что - стандарты мирного времени?
ЗЫ
в армии тоже из-за одного слабого может погибнуть все подразделение. но это кого то волнует?
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 05 тра, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:22
mephala написав: fox767676 написав:
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
но только такой спец дернется - ему быстро найдут замену.
.
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорних робіт "чєгоізволітє"
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 05 тра, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:23
mephala написав:
если М держат фронт то Ж держат экономику.
Это работало в СССР в 42-м. Ж умотали в Европы на пособия, и им дела нет до той экономики. Поведение вполне естественное для существ, природой ориентированных на то, чтобы получать, а не отдавать. Если бы опция была доступна во время второй мировой, миллионы советских женщин ни секунды не держали бы тыл, а умотали бы куда было можно. А так - приходилось работать, что потом пропагандой преподносилось как какое-то супер геройство, хотя делали-то они, в принципе, всё то же самое, что до них исполняли отправившиеся на фронт мужчины. Если на некотором удалении от фронта, то это было ещё и достаточно безопасно -- искандеров тогда не было.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:25
fox767676 написав:
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє"
у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.
просто бизнез ищет отмазку.
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