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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:31
somilitark написав: Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Що означає населення "не підтримує" мобілізацію?
В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.
somilitark написав:
А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?
Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.
somilitark написав:
влада щось не логічне роблять?
Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.
Так що поганого робила влада, 2.5 роки майже нікого не чіпала і зберегла економічну стабільність?На 3 роки контракти
якщо ви не знали.
У мобілізованих до закінчення воєнного стану.
Ви ще не зрозуміли, що війна це не курорт де грають в забаганки хочу не хочу, вигідно не вигідно?
Це біда, влада вибила гроші, явно не за миску супа всі воюють, а багато хто обріс ніштяками які за все життя не назбирали, не чув щоб були трабли з виплатами, все це більше схоже на рашаіпсоказки. Навіть поховання з військовим оркестром безкоштовне, правда без обіду. Пенсія через поранення 17-20 000, це мало?
Особисто ви під бронью чимось обурюєтесь, що мало накаруселили, чи що саме не заходить?
Що поганого зробила держава я так і не зрозумів, навіть зараз через закарпатські котли багато собі преспокійно вириваються в Європу, но все одно не так
Ні. Вся гугля пише інакше:
Однак, в будь якому разі, під час дії воєнного стану контракт продовжується автоматично до моменту оголошення демобілізації. В той же час, потрібно розуміти, що на наступний день після закінчення воєнного стану контракт не буде розірвано.
Отже, потрібен вал штрафів, ціле цунамі, що вимиє млн ухилянтів із донного мулу й винесене їх всіх під сонячне світло.
А вже від того млн вибору можна буде починати танцювати демобілізацію. Напр., для вояків, що вже 30міс. За дивним збігом обставин -- це 2.5роки. Це так символічно.
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Bobua
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:41
Bobua написав:
Отже, потрібен вал штрафів, ціле цунамі, що вимиє млн ухилянтів із донного мулу й винесене їх всіх під сонячне світло.
Ще потрібен головний демобілізатор :
"Військове керівництво погодилося на демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців, але за умов, що не буде загострення на фронті і цих людей буде ким замінити. Про це сказав на брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний."
Але ....
“У нас військо, що більшою частиною складається з мобілізованих. Тобто складається із самодостатніх особистостей. Гідність - це те, що відрізняє нас від росіян. Тому в ЗСУ дуже шкідливим є принцип: "я командир, а ти дурень". Шкідливим є принцип: "всі рівні, але є рівніші". У нас дуже багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію і ця демобілізація їм не світить”, — пояснив Олександр Піддубний.
Військовий нагадав, що в дописі влітку 2022 року застерігав українців від "створення кумира", маючи на увазі Залужного. “Час свідчить, що я мав рацію”, - резюмував він.
Самий рівніший полишив все і полиняв.
Сирський просто мовчав, нікому І нічого не обіцяв.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:43
Banderlog написав:
Ми воюєм за гроші нато.
ИМХО так и есть. у нас военный бюджет 50%
просто для удобства партнеры говорят что Украина сама обепечивает военных а партнеры все остальное. им так просто удобнее говорить своему пиплу.
но слагаемые можно и переставить - это партнеры обеспечивают 50% военки а мы все остальное. т.е. будівельнык кормит не воина на фронте а чиновника-взяточника
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mephala
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:56
бачу що треба оформляти догляд за котом і за кордон
звідти до України у вигляді податків піде дай-то бог чирик.
Але я вже буду поважний євронатівець який спонсорує
моя штука+ евро на місяць для армії не потрібна
хай замість наркоти та віскаріка золдатен самі на дрони скидуються
життя вчить
швидко риторика міняється, бачив на прикладі фондів де ляпали що "служити будуть всім" а потім за пару місяців після падіння надходженнь "ой нас не правильно зрозуміли"
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 05 тра, 2024 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 09:56
Schmit написав: mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
PS
армия постоянно учит новых воинов хоть и знает что они могут погибнуть (как говорят экономически эффективные - забрали). и готовит постоянно новых не взирая на эффективность
а бизнес не хочет себе постоянно готовить смену персонала. и постоянно лепит отмазки нам нужны только самые эффективные
так я не понял - у нас война только на фронте а тыл живет по мирному времени?
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 05 тра, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:02
mephala написав: Schmit написав: mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:14
mephala написав:
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Якщо результат не важливий, то так, можна міняти спеціалістів, але це призводить до різкого зниження якості та продуктивності.
Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
Заміна кваліфікованого співробітника, особливо специфічного напряму, це дуже нетривіальна задача, і якщо це невелика фірма 10-20 людей, то забрати 3-5 кваліфікованих за місяць, означає практично розвал такої фірми.
По всіх дратуючих ІТ, так це взагалі класика, з 10 розробників + 3 тестувальників + 1 бізнес аналітика+ 1 менеджера (1- архітектор, 1-тім лід, 2 сінйора, 3 мідла, 3 джуна) архітектора+тім ліда+сінйора, за місяць забирають, і проекта нема, 12 людедей зосталися без роботи, а фірма втратила контракт, запрлатила штрафні санкції чи свій продукт, всі інші це не витягнуть.
Так же Flyman
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Чи я щось сплутав по внутрішній кухні?
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:19
mephala написав: fox767676 написав:
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
но только такой спец дернется - ему быстро найдут замену.
за 2,5 года уже можно было 100% персонал переобучить. а некоторых и по несколько раз.
Ню-ню, за 2,5 роки, виростити з трейні сіньора, спробуйте, потім розкажете.
Або з людини звулиці, зробити кваліфікованого робітника на станок з ЧПУ, чи кваліфікованого тракториста.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:20
_Mykola_ написав: mephala написав:
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
Якщо результат не важливий, то так, можна міняти спеціалістів, але це призводить до різкого зниження якості та продуктивності.
Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
Заміна кваліфікованого співробітника, особливо специфічного напряму, це дуже нетривіальна задача, і якщо це невелика фірма 10-20 людей, то забрати 3-5 кваліфікованих за місяць, означає практично розвал такої фірми.
По всіх дратуючих ІТ, так це взагалі класика, з 10 розробників + 3 тестувальників + 1 бізнес аналітика+ 1 менеджера (1- архітектор, 1-тім лід, 2 сінйора, 3 мідла, 3 джуна) архітектора+тім ліда+сінйора, за місяць забирають, і проекта нема, 12 людедей зосталися без роботи, а фірма втратила контракт, запрлатила штрафні санкції чи свій продукт, всі інші це не витягнуть.
Так же Flyman
?
Чи я щось сплутав по внутрішній кухні?
так если мы так печемся про эффективность экономики - так и для армии так давайте.
только эффективных которые сдают все нормы ГТО. и готовить их годами.
а то выходит как армия так может всех в подряд учить за 2 месяца а в тылу что - стандарты мирного времени?
ЗЫ
в армии тоже из-за одного слабого может погибнуть все подразделение. но это кого то волнует?
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 05 тра, 2024 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:22
mephala написав: fox767676 написав:
Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
но только такой спец дернется - ему быстро найдут замену.
.
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорних робіт "чєгоізволітє"
Востаннє редагувалось fox767676
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