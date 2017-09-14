somilitark написав:

Дюрі-бачі написав: somilitark написав: Що означає населення "не підтримує" мобілізацію? Що означає населення "не підтримує" мобілізацію? В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.

somilitark написав: А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою? А кому може сподобатись мобілізація і наслідки які можуть виникнути від бою?

Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.

somilitark написав: влада щось не логічне роблять? влада щось не логічне роблять?

Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів. В перші місяці підтримували, але влада зробила значно більше за москалів, щоб змінити цю підтримку.Уявіть собі, що є чимало людей, які готові віддати життя, якщо б вони були впевнені, що держава забезпечить родину нормально, але поки всі випадки показують, що вибити законні виплати надзвичайно важко.Дуже багато нелогічного, ну і найголовніше не робить логічного: термінів у контрактів.

На 3 роки контракти

Так що поганого робила влада, 2.5 роки майже нікого не чіпала і зберегла економічну стабільність?якщо ви не знали.У мобілізованих до закінчення воєнного стану.Ви ще не зрозуміли, що війна це не курорт де грають в забаганки хочу не хочу, вигідно не вигідно?Це біда, влада вибила гроші, явно не за миску супа всі воюють, а багато хто обріс ніштяками які за все життя не назбирали, не чув щоб були трабли з виплатами, все це більше схоже на рашаіпсоказки. Навіть поховання з військовим оркестром безкоштовне, правда без обіду. Пенсія через поранення 17-20 000, це мало?Особисто ви під бронью чимось обурюєтесь, що мало накаруселили, чи що саме не заходить?Що поганого зробила держава я так і не зрозумів, навіть зараз через закарпатські котли багато собі преспокійно вириваються в Європу, но все одно не так