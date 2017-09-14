Додано: Нед 05 тра, 2024 11:02

mephala написав: fox767676 написав: заміну такому спецю знайдуть серед індійців

а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє" заміну такому спецю знайдуть серед індійціва Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє"



у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.

просто бизнез ищет отмазку. у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.просто бизнез ищет отмазку.

Я уже дважды писал на эту тему, просто за всеми сериями сериала трудно следить. За два года мобилизовали часть сотрудников. В вакансии на ворк.уа и работа.уа предлагаем зарплату на 40% выше средней по региону. По факту на руки сотрудники получают две средних по региону. На руки, без налогов уже. Спортзал, пищеблок, биллиард, бесплатный кофе-автомат, игровая приставка и тв с большой диагональю. Официальное трудоустройство, соцпакет.В 2022 во время большой миграции с востока, я получал по несколько десятков резюме: главные энергетики, главные инженеры, был персонаж с четырьмя высшими. Был выбор.В настоящее время нет отзывов вообще. Иногда проскакивает "машинист электропоезда", который кардинально хочет сменить жизнь, либо персонаж, у которого в резюме 8 мест работы за последний год. И все.Специалисты некоторые работают уже более 15 лет, обладают огромным багажлм знаний и опытом. Да, если один уйдет, ничего не изменится. Но мобилизован уже далеко не один. И замены нет. Стабильно несколько месяцев работают шесть дней в неделю. Даже учить некого. Понятно, к соискателям есть требования и либо кто не подойдет. Это если говорить об ИТР. Общался с киевлянами, такая же проблема с персоналом в нашей сфере.Параллельно столкнулся с пищевой промышленностью. Нет сотрудников даже для черновых робот: сыпщиков, составителей смеси, грузчиков, упаковщиков.Я безработицы не вижу. Есть дефицит работников, ведущий к параличу