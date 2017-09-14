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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:23
mephala написав:
если М держат фронт то Ж держат экономику.
Это работало в СССР в 42-м. Ж умотали в Европы на пособия, и им дела нет до той экономики. Поведение вполне естественное для существ, природой ориентированных на то, чтобы получать, а не отдавать. Если бы опция была доступна во время второй мировой, миллионы советских женщин ни секунды не держали бы тыл, а умотали бы куда было можно. А так - приходилось работать, что потом пропагандой преподносилось как какое-то супер геройство, хотя делали-то они, в принципе, всё то же самое, что до них исполняли отправившиеся на фронт мужчины. Если на некотором удалении от фронта, то это было ещё и достаточно безопасно -- искандеров тогда не было.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:25
fox767676 написав:
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє"
у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.
просто бизнез ищет отмазку.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:27
M-Audio написав:
Если на некотором удалении от фронта, то это было ещё и достаточно безопасно -- искандеров тогда не было.
немецкие бомбардировки достигали Урала
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:33
mephala написав: fox767676 написав:
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє"
у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.
просто бизнез ищет отмазку.
тот кто может заменить зарабатывающего зп 100500, не безоаботный, он уже зарабатывает 100400
Если мобилизировать зарабатываещего 100500, то скорее всего и тот кто 100400 потеряет работу, потому что международный бизнес манал такие политические риски, и просто забанит Украину как локацию, переориентираясь либо на восточную Европу, либо на Индию
опять же вы категорично за бронь безработным.
Вспоминаются практики УНР, когда в соревновании с большевиками в плоскости социалистической справедливрости, предлагалось лишить вышесредние классы мзбирательного права
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 05 тра, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:35
mephala написав:
..вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
mephala написав:все это решаемо.
можно установить лимит на продление брони
- например не больше 2х раз
и все. .. если М держат фронт то Ж держат экономику.
mephala написав:
есть хорошая пословица - незаменимых людей нет.
потому я не вижу проблему снять бронь абсолютно со всех
.
mephala написав:
как вы не поймете - нет незаменимых специалистов.
если бы такое было - то незаменимый спец потребовал бы себе зп 100500 мульйонов.
mephala, до сльоз))), ви хто за фахом?
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:56
Бетон написав:
Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.
Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать
Все робиться згідно затвердженого олігархами плану з дискредитації ЗСУ та збереженні своєї влади.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 10:57
Бетон написав: budivelnik написав: Бетон написав:
Ця влада програє не тільки війну. Це вже очевидно. Мова тільки про поганий кінець або жахливий
Уточнення
Влада- це 3-5% від кінцевого результату
95-97%- це заслуга НАСЕЛЕННЯ
Тому
сьогоднішня політична сила просрала своє майбутнє.це ясно
А от чи просрала вона КРАЇНУ - тут ще нічого не ясно.
Тому й писав
Навіть якщо здурі влада прийме неефективне рішення відправити підприємців на фронт- то підприємці підуть..і на місці(фронті) спробують обнулити дурне рішення влади, бо вже років з 30 совок живе у владних рішеннях..а ми все ближче і ближче до капіталізму.
Возможно.
Деколи здається, що раз вибрати негідника- випадок, два - система.
А три, чотири це вже на вирок схоже.
Код саморуйнування якийсь прямо
В Південній Кореї президенти у в'язницю попадають системно. І якось не здаються, не скиглять, що система
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Додано: Нед 05 тра, 2024 11:02
mephala написав: fox767676 написав:
заміну такому спецю знайдуть серед індійців
а Україна остаточно перетовориться на націю козачків-кріпачків для чорноих робітт та "чєгоізволітє"
у нас есть безработица. не нужно тут пугалок. внутренний ресурс не исчерпан по найму сотрудников.
просто бизнез ищет отмазку.
Я уже дважды писал на эту тему, просто за всеми сериями сериала трудно следить. За два года мобилизовали часть сотрудников. В вакансии на ворк.уа и работа.уа предлагаем зарплату на 40% выше средней по региону. По факту на руки сотрудники получают две средних по региону. На руки, без налогов уже. Спортзал, пищеблок, биллиард, бесплатный кофе-автомат, игровая приставка и тв с большой диагональю. Официальное трудоустройство, соцпакет.
В 2022 во время большой миграции с востока, я получал по несколько десятков резюме: главные энергетики, главные инженеры, был персонаж с четырьмя высшими. Был выбор.
В настоящее время нет отзывов вообще. Иногда проскакивает "машинист электропоезда", который кардинально хочет сменить жизнь, либо персонаж, у которого в резюме 8 мест работы за последний год. И все.
Специалисты некоторые работают уже более 15 лет, обладают огромным багажлм знаний и опытом. Да, если один уйдет, ничего не изменится. Но мобилизован уже далеко не один. И замены нет. Стабильно несколько месяцев работают шесть дней в неделю. Даже учить некого. Понятно, к соискателям есть требования и либо кто не подойдет. Это если говорить об ИТР. Общался с киевлянами, такая же проблема с персоналом в нашей сфере.
Параллельно столкнулся с пищевой промышленностью. Нет сотрудников даже для черновых робот: сыпщиков, составителей смеси, грузчиков, упаковщиков.
Я безработицы не вижу. Есть дефицит работников, ведущий к параличу
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Додано: Нед 05 тра, 2024 11:09
Shaman написав:
уявив, як в срср хтось запропонував воєнкому хабар під час 2СВ. щось гадаю трійка швидко б прописала стіночку. й не став би воєнком багатим. а якби тимчасово став, то швиденько став би поруч біля стіночки...
Син сталіна воював і загинув.
Британські лорди воювали в обох світових війнах
Ті декілька лордів які не пішли добровольцями, отримали обмеження в правах після війни.
Але українському народу подобається така еліта яка його имеет.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 11:12
Shaman написав:
уявив, як в срср хтось запропонував воєнкому хабар під час 2СВ. щось гадаю трійка швидко б прописала стіночку. й не став би воєнком багатим. а якби тимчасово став, то швиденько став би поруч біля стіночки...
чтобы купить жигули по госцене "на лапу" надо было дать 20-50% стоимости. Доживи совок до наших дней коррупция была бы такая же тотальная как у нас, потому что для каждого человека применяются свои правила, в зависимости от его сорта. Что одним можно, другим низзя. Кто распределяет блага логично имеет с этого бонус. Потому что благ меньше, чем людей. При совке был дефицит товаров и жигули были благом. Сейчас дефицит людей в ЗСУ и благо это бронь. Ничего не изменилось.
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