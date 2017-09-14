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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 798979907991799279937994>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:27

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Не бачу особливої цінності підприємця. Але головне, держава теж не бачить, економічного бронювання нема. І ще одне спробуй зрозуміти ти з синами по закону про мобілізацію такий ж як усі, з того самого мяса.
Що я тобі скажу
1 Те що ти чогось не бачиш- не говорить про те що цього нема
2 Те що цього не бачить Держава - це брехня, Держава роздає бронювання.
Те що бронювання роздається цирковим артистам і не роздається підприємцям - це відрижка совка, по якій клоун-соціально свій
багатий-соціально ворог.
3 А я десь писав що не з такого мяса чи що ухиляюсь від мобілізації з синами?- Не писав
То якого милого ти свої хворі фантазії мені приписуєш?
  Banderlog написав:Ми воюєм за гроші нато. податків які збирає держава не вистачить навіть на розплатитись з кредитами.
Це відверта брехня
1 Офіційна позиція НАТО і Світу - ми дамо Вам рівно стільки грошей скільки Ви в стані заробити самостійно.
Перевожу
Тил заробить - 1700 млрд грн - Світ додасть 1700 млрд грн
Якщо тил заробить 0 - то Світ перестане допомагати
2 Ти харчуєшся доларами?Чи все таки продуктами?
Багато бачив на фронті продуктів з НАТО ?
Довго провоюєш без продуктів?- це тільки одна складова....
Гроші додому відсилаєш? Тобі дома що писали - ще раз пришлеш ми тобі по морді дамо бо за ці фантики купити нічого? - Не писали
То може подумаєш - звідки взялись товари які в тилу купує твоя родина? Також нато прислало?
  Banderlog написав: І крім того в нас основні податки платить населення , ти крапля в морі.
Платить....Тільки задай собі питання
А де воно буде працювати , якщо підприємець буде воювати?
Ти можеш воювати , якщо з фронту забрати всіх від майора і вище? Скільки протримаєшся?
Так само бізнес - ним треба керувати і якщо 1% населення( цих від майору і вище в бізнесі) - відправити на фронт - то кількість робочих місць впаде в рази=впаде в рази податки які вони сплачували=голод( реально)

Тому ще раз
Можна бути геніально/героїчним воїном ЗСУ , і одночасно балбєсом в економіці.
І від того що ти балбєс в економіці- твоя потреба в ЗСУ- не зникає.
Повторю висновок
Те що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.
я працюю за долари а не за продукти як тобі б хотілось) іще раз для особоодарьонних срєді нєдоразвітих. Для мене цінність твого бізнесу ноль, і для держави теж.
Треба не економічне бронювання а економічна мобілізація. Мобілізувати на потребу фронту техніку і виробничі потужності . Теж мені генерал економічного фронту. Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця? Гроші не мають національності. Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:28

  Faceless написав:В Південній Кореї президенти у в'язницю попадають системно. І якось не здаються, не скиглять, що система

Подивіться в чому корейских президентів звинуватили.
Останню засуджену президентщу звинуватили в консультаціях з державних справ з подругою дитинства. Ця подруга отримала в свій фонд на розвиток спорту пожертвування від меценатів 6 млн. доларів.
За це все президентшу засудили до 32 років.
Потім адвокати скосили строк (жінка, вік...) до 20 років.
По українським міркам корейські президенти це святі люди.
Просто терпимість до корупції в корейському суспільстві низька.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:32

  _Mykola_ написав:Так, є, навіть місцеві "бізнесмени" які ведуть бізнес на постійному наборі співробітників, і пливуть за рахунок студентів та низькокваліфікованих співробітників, але, тоді треба забути про якість і стабільність бізнесу.
Приклад атаки вірусу Petya, тому дуже яскравий приклад.
Заміна кваліфікованого співробітника, особливо специфічного напряму, це дуже нетривіальна задача, і якщо це невелика фірма 10-20 людей, то забрати 3-5 кваліфікованих за місяць, означає практично розвал такої фірми.

До чого тут Petya, у розробника Medoc мобілізували співробітників?
Це потрібно було комусь код трояна загнать до основного коду.
Далі підприємства з Medoc, якщо адмін нормально все налаштував, та є бекапи, серверам нічого не буде. Робочі станції, через якусь дірку, Petya зачепив з Win 7. XP, 10 не були вражені.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 11:54

  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Сделать из тцк-ашников Пабло Эскобаров с миллионами долларов, зашквар за зашкваром и всё равно продолжать делать ровно то же самое дальше.
Нужно быть не в себе, чтобы этого не понимать

Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:00

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Те що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.
Для мене цінність твого бізнесу ноль, і для держави теж.

Тут потрібно мух від котлет відокремити. Для вас особисто - це так, але для держави - ні. Якщо вітчизняний бізнес припинить існувати, то країна не матиме валового внутрішнього продукту - не матиме надходжень до бюджету - не зможе платити з бюджету - дефолт - втрата країни..
  Banderlog написав: Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця?

Різниця в тому, що доходи від іноземного бізнесу отримуватиме не Україна, а римунія, європа чи китай.
  Banderlog написав: Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?

Якщо все завозити за долари (тобто імпортувати) і нічого не виробляти самотужки (тобто нема експорту ТОВАРІВ), то до чого дійдемо? Продамо всі наявні ресурси країни і що?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:02


Джон Сміт

Лише один з мільйона прикладів, чому ЗМІ під контроль під час війни мали брати військові, а не цивільні ледарі єрмака.
ЗМІ зараз в суспільстві поширюють паніку, зневіру, відчуття відсутності перспектив. "Україна під вогнем!", "тривожні новини з фронту!", "українці підняли бунт проти ТЦК!" і тд...
А от серйозно налаштовувати суспільство на довгу боротьбу, на необхідність жертв, на безкомпромісність у досягненні мети, цим зараз держава не займається.
Просто у тих, хто зірвав захоплення вагнерівців, таємно відновив поставки двигунів Моторсіч в рашку і розкрив всі двері перед вторгненням, зараз завдання знищити український дух, який став ключовим фактором зупинки путіна.

1 годину тому · Публічн
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:06

  Mimohod написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.

Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:12

  Bobua написав:

Джон Сміт

Лише один з мільйона прикладів, чому ЗМІ під контроль під час війни мали брати військові, а не цивільні ледарі єрмака.
ЗМІ зараз в суспільстві поширюють паніку, зневіру, відчуття відсутності перспектив. "Україна під вогнем!", "тривожні новини з фронту!", "українці підняли бунт проти ТЦК!" і тд...
А от серйозно налаштовувати суспільство на довгу боротьбу, на необхідність жертв, на безкомпромісність у досягненні мети, цим зараз держава не займається.
Просто у тих, хто зірвав захоплення вагнерівців, таємно відновив поставки двигунів Моторсіч в рашку і розкрив всі двері перед вторгненням, зараз завдання знищити український дух, який став ключовим фактором зупинки путіна.

1 годину тому · Публічн

Нащо це гівно цитуєш?
Воно лише з першого погляду патріотичне, а насправді це такий же ворог як і кацапня, чиї наративи воно поширює.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:20

  fler написав:
  Mimohod написав:
  Бетон написав:Тільки влада винна у зриві мобілізації і більше ніхто.

Згоден на всі сто! Є ціле міністерство цифрової трансформації, а ми через два роки б'ємося за чергу під ТЦК.

Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані? Що саме Мінцифри не зробило чи зробило не так? Підкажіть, як треба зробити, я їм передам.

За два з лишнім роки, мінцифри мало можливість звести реєстр МРЕВ, податкової, дозвільної системи, пенсійного фонду, міграційної служби та інші в єдиний реєстр, де видно кожного. Але...
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:24

  fler написав:Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані?

Де це? Покажіть.
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