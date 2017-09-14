RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 79907991799279937994>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:31

  Water написав:
  fler написав:Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані?

Де це? Покажіть.

Та не існує його. Наче мав з 18 травня запрацювати, але швидше за все зелені чоловічки і тут в штангу дадуть
whois2010
 
Повідомлень: 453
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:37

  fler написав:
  Banderlog написав: Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця?

Різниця в тому, що доходи від іноземного бізнесу отримуватиме не Україна, а римунія, європа чи китай.

З якого переляку?
Бізнес, зареєстрований в Україні, приносить доходи нашій державі.
Це в усі часи так було, у нас до війни було повно підприємств, які організували іноземці. Я не маю на увазі москалів.

UPD: Вже більше 2-х років десь у Европах навчаються наші діти, які вже бачили інший світ. А держава, рідна ненька, їм шо каже? А ненька каже- якщо ти здуру приїдеш ДОДОМУ- назад ти йух виїдеш на продовження свого офіційного навчання в західних ВНЗ. Як ви гадаєте, такий студент колись повернеться до своєї неньки, чи спробує зі знанням мови пошукати шось інше?
Востаннє редагувалось Water в Нед 05 тра, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:41

  Bobua написав:А от серйозно налаштовувати суспільство на довгу боротьбу, на необхідність жертв, на безкомпромісність у досягненні мети, цим зараз держава не займається.


Йшли б вони в одне місце. Я розумію про необхідність жертв народу, коли владі вже нема чим жертвувати, але в поточні ситуації це...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 29.07.22
Подякував: 539 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:43

  whois2010 написав:
  Water написав:
  fler написав:Хіба не зробили електронний кабінет, де можна самостійно оновити дані?

Де це? Покажіть.

Та не існує його. Наче мав з 18 травня запрацювати, але швидше за все зелені чоловічки і тут в штангу дадуть

Тю, якщо fler сказала шо сказала, то зараз як побачимо.
Water
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:48

  fler написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Те що економічне бронювання потрібне- ти зможеш відчути тільки після того , як мене призовуть, але на той момент провернути фарш назад -вже не вийде і тобі прийдеться змиритись з тим що твої армійські доходи впадуть в два рази.
Для мене цінність твого бізнесу ноль, і для держави теж.

Тут потрібно мух від котлет відокремити. Для вас особисто - це так, але для держави - ні. Якщо вітчизняний бізнес припинить існувати, то країна не матиме валового внутрішнього продукту - не матиме надходжень до бюджету - не зможе платити з бюджету - дефолт - втрата країни..
  Banderlog написав: Не буде тебе в тилу на твоє місце стане бізнесмен з римунії, чи з європи чи з китаю. Яка різниця?

Різниця в тому, що доходи від іноземного бізнесу отримуватиме не Україна, а римунія, європа чи китай.
  Banderlog написав: Шо ти там таке виробляєш що мені і моїй родині не можно завезти за долари?

Якщо все завозити за долари (тобто імпортувати) і нічого не виробляти самотужки (тобто нема експорту ТОВАРІВ), то до чого дійдемо? Продамо всі наявні ресурси країни і що?


З якого дива бізнес “припинить існувати”?
У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних. Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?
В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.


А якщо пара якихось “бізнесменів” ганяють між собою по млн щодня. Перший другому “за монтаж буд.кострукцій”, а другий першому “за демонтаж”. Але у кожного аж 30млн ввп щомісяця. То вони “незамінні”? Чи у них в сумі таки нуль, а єдиного податку заплатили аж по 300грв...?



Всього лиш треба брати всіх пропорційно.
Для цього зараз і будуть вишукувати штрафами всіляких “безробітних”.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:49

  fox767676 написав:тот кто может заменить зарабатывающего зп 100500, не безоаботный, он уже зарабатывает 100400
Если мобилизировать зарабатываещего 100500, то скорее всего и тот кто 100400 потеряет работу, потому что международный бизнес манал такие политические риски, и просто забанит Украину как локацию, переориентираясь либо на восточную Европу, либо на Индию

опять же вы категорично за бронь безработным.
Вспоминаются практики УНР, когда в соревновании с большевиками в плоскости социалистической справедливрости, предлагалось лишить вышесредние классы мзбирательного права


это все отмазки что бы придумать почему я супер ценный не должен идти на войну где могут покалечть-убить. и почему должны пойти на войну другие за них калечиться-погибать.
mephala
 
Повідомлень: 9215
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 12:55

  mephala написав:так если мы так печемся про эффективность экономики - так и для армии так давайте.
только эффективных которые сдают все нормы ГТО. и готовить их годами.
а то выходит как армия так может всех в подряд учить за 2 месяца а в тылу что - стандарты мирного времени?
1 В останній час мені подобається Модерація -срачу менше , корисним ідіотам ніде сховатись і напрям обговорення став більш Продержавним.
2 Тепер про економіку, а також тактику і стратегію
Почнемо з історії
Було до 2022
10 млн працюючих не бюджетників+2 млн бюджетників+0,3 млн армії
Стало після лютого 2022
6 млн працюючих+2 млн бюджетників+1 млн армії....при чому армія крім того що збільшилась в 3 рази по чисельності- ще й отримала збільшення в 3 рази по розміру оплати...тобто витрати на армію зросли в 9-10 разів

Питання на засипку.
Навіть якщо Захід став допомагати в розмірі+50%
Тил став працювати краще чи гірше?
Можна ж привести до однакових цифр
було 10 млн заробляло на 2,3 млн = 4 осіб на 1
стало
6 млн заробляє на 2млн+3млн( коефіцієнт 10 до армії 2022 року)
Навіть якщо захід дає 50% ( тобто утримує 2,5 млн з 5 млн)
Виходить що сьогодні
6 млн утримують 2,5 млн ( а було 10 млн утримували 2,3 млн)
Тобто напряг в тилу виріс порівнянно з 2022 роком в 1,6 рази...Ефективність тих хто в тилу виросла в 1,6 рази.

Про тактику і стратегію- напишу в наступному повідомленні, як тільки побачи наскільки зрозуміли це.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27470
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:04

  Bobua написав:З якого дива бізнес “припинить існувати”?
У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних. Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?
В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.


патамушо є хитродупенки які вважають що то інші повинні калічитися-гинути.
а їх квіточок не для цього ростили. вони ж супер пупер важно ефективні.
mephala
 
Повідомлень: 9215
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:09

  Bobua написав:У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних. Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?
В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.
Я не проти такої пропозиції...Я навіть двома руками за неї...
Тільки з одним зауваженням
Міняти з урахуванням економічної доцільності...
Якщо є в ЗСУ бізнесмен який хоче замінитись , то можна його міняти призвавши іншого бізнесмена з зауваженням що демобілізований збереже податкові надходження і робочі місця того бізнесмена який йде.

І ця маленька поправочка відразу виявиться холодним душем для крикунів і істериків.
Перше - в ЗСУ легше працювати на зарплаті в 30000 грн ніж в тилу ЦЮ ЗАРПЛАТУ заробляти
Друге - бізнесмени народ ушлий і описане мною в пункті1-вже давно просікли , тому й виявиться - бажаючих демобілізуватись з умовою що вони замінять своїм бізнесом - бізнес мобілізованого - не так то вже й багато.

Виявиться що Бандерлог чи Бобуа-як ті унтерфоіцерські вдови - самі себе вишмагали.
Бізнесмени міняються-а їх ніхто не міняє.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27470
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:11

  Bobua написав:З якого дива бізнес “припинить існувати”?
У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних.

Немає в Україні 10 млн придатних. Вам уже 100500 разів це пояснювали.
  Bobua написав:Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?

Мінус 35% валового внутрішнього продукту за 2022 рік - це падіння чи ні?
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?

  Bobua написав:В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.

Ви не плутайте умовних Будівельників з умовними Успіхами. Перші створюють робочі місця, а другі - працюють на себе і оптимізують податки. Якщо умовних Успіхів замінити на таких самих підприємців, що не створюють робочі місця, то це ок. Якщо відправити на фронт роботодавців типу Будівельника, то це мінус до валового продукту та відповідно мінус доходів бюджету. Як можна це не розуміти? [/quote]

  Bobua написав:Всього лиш треба брати всіх пропорційно.

Знову офіс простих рішень. Як будемо визначати пропорції? 10% від промисловості та 10% від транспорту - це по-вашому адекватно? Йдемо далі. У промисловості - 10% від харчової та 10% від машинобудування - це адекватно?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79907991799279937994>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28648
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 190340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2357)
05.05.2024 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.