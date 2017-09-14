Та не існує його. Наче мав з 18 травня запрацювати, але швидше за все зелені чоловічки і тут в штангу дадуть
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Додано: Нед 05 тра, 2024 12:31
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:37
З якого переляку?
Бізнес, зареєстрований в Україні, приносить доходи нашій державі.
Це в усі часи так було, у нас до війни було повно підприємств, які організували іноземці. Я не маю на увазі москалів.
UPD: Вже більше 2-х років десь у Европах навчаються наші діти, які вже бачили інший світ. А держава, рідна ненька, їм шо каже? А ненька каже- якщо ти здуру приїдеш ДОДОМУ- назад ти йух виїдеш на продовження свого офіційного навчання в західних ВНЗ. Як ви гадаєте, такий студент колись повернеться до своєї неньки, чи спробує зі знанням мови пошукати шось інше?
Востаннє редагувалось Water в Нед 05 тра, 2024 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:41
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:43
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:48
З якого дива бізнес “припинить існувати”?
У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних. Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?
В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.
А якщо пара якихось “бізнесменів” ганяють між собою по млн щодня. Перший другому “за монтаж буд.кострукцій”, а другий першому “за демонтаж”. Але у кожного аж 30млн ввп щомісяця. То вони “незамінні”? Чи у них в сумі таки нуль, а єдиного податку заплатили аж по 300грв...?
Всього лиш треба брати всіх пропорційно.
Для цього зараз і будуть вишукувати штрафами всіляких “безробітних”.
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:49
это все отмазки что бы придумать почему я супер ценный не должен идти на войну где могут покалечть-убить. и почему должны пойти на войну другие за них калечиться-погибать.
Додано: Нед 05 тра, 2024 12:55
1 В останній час мені подобається Модерація -срачу менше , корисним ідіотам ніде сховатись і напрям обговорення став більш Продержавним.
2 Тепер про економіку, а також тактику і стратегію
Почнемо з історії
Було до 2022
10 млн працюючих не бюджетників+2 млн бюджетників+0,3 млн армії
Стало після лютого 2022
6 млн працюючих+2 млн бюджетників+1 млн армії....при чому армія крім того що збільшилась в 3 рази по чисельності- ще й отримала збільшення в 3 рази по розміру оплати...тобто витрати на армію зросли в 9-10 разів
Питання на засипку.
Навіть якщо Захід став допомагати в розмірі+50%
Тил став працювати краще чи гірше?
Можна ж привести до однакових цифр
було 10 млн заробляло на 2,3 млн = 4 осіб на 1
стало
6 млн заробляє на 2млн+3млн( коефіцієнт 10 до армії 2022 року)
Навіть якщо захід дає 50% ( тобто утримує 2,5 млн з 5 млн)
Виходить що сьогодні
6 млн утримують 2,5 млн ( а було 10 млн утримували 2,3 млн)
Тобто напряг в тилу виріс порівнянно з 2022 роком в 1,6 рази...Ефективність тих хто в тилу виросла в 1,6 рази.
Про тактику і стратегію- напишу в наступному повідомленні, як тільки побачи наскільки зрозуміли це.
Додано: Нед 05 тра, 2024 13:04
патамушо є хитродупенки які вважають що то інші повинні калічитися-гинути.
а їх квіточок не для цього ростили. вони ж супер пупер важно ефективні.
Додано: Нед 05 тра, 2024 13:09
Я не проти такої пропозиції...Я навіть двома руками за неї...
Тільки з одним зауваженням
Міняти з урахуванням економічної доцільності...
Якщо є в ЗСУ бізнесмен який хоче замінитись , то можна його міняти призвавши іншого бізнесмена з зауваженням що демобілізований збереже податкові надходження і робочі місця того бізнесмена який йде.
І ця маленька поправочка відразу виявиться холодним душем для крикунів і істериків.
Перше - в ЗСУ легше працювати на зарплаті в 30000 грн ніж в тилу ЦЮ ЗАРПЛАТУ заробляти
Друге - бізнесмени народ ушлий і описане мною в пункті1-вже давно просікли , тому й виявиться - бажаючих демобілізуватись з умовою що вони замінять своїм бізнесом - бізнес мобілізованого - не так то вже й багато.
Виявиться що Бандерлог чи Бобуа-як ті унтерфоіцерські вдови - самі себе вишмагали.
Бізнесмени міняються-а їх ніхто не міняє.
Додано: Нед 05 тра, 2024 13:11
Немає в Україні 10 млн придатних. Вам уже 100500 разів це пояснювали.
Мінус 35% валового внутрішнього продукту за 2022 рік - це падіння чи ні?
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?
Ви не плутайте умовних Будівельників з умовними Успіхами. Перші створюють робочі місця, а другі - працюють на себе і оптимізують податки. Якщо умовних Успіхів замінити на таких самих підприємців, що не створюють робочі місця, то це ок. Якщо відправити на фронт роботодавців типу Будівельника, то це мінус до валового продукту та відповідно мінус доходів бюджету. Як можна це не розуміти? [/quote]
Знову офіс простих рішень. Як будемо визначати пропорції? 10% від промисловості та 10% від транспорту - це по-вашому адекватно? Йдемо далі. У промисловості - 10% від харчової та 10% від машинобудування - це адекватно?
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