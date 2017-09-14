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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:17
fler написав:
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?
2,5 роки без демобілізації це також від жиру-розквіту?
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mephala
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:23
mephala написав:
просто бизнез ищет отмазку.
каже mephala пишучи з окопу
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:24
mephala написав: fler написав:
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?
2,5 роки без демобілізації це також від жиру-розквіту?
Ви Баба Яга - яка завжди ПРОТИ?
Чи маєте якусь свою позицію?
Якщо маєте - то опишіть, враховуючи свій вклад...
Тобто
Ви в тилу і написали заяву в ЗСУ а Вас не беруть і тому ви лютуєте
Чи Ви в тилу і пашете з трьох , але хочете пахати за чотирьох, а Вашого четвертого ніяк не мобілізують - і тому лютуєте
Чи ви за те щоб всі були багаті і здорові?
ПС
останні пару сторінок з тих хто в унісон з корисними ідіотами і проросійськими наративами протистояння тилу і фронту - тільки мефала
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:24
fler написав:
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?
Це від кумовства та корупції.
- Продаж боронованих вакансій.
- Експлуатація працівників на броньованих вакансіях.
В науково - викладацькому середовищі зараз дощ зі стопок з долларами
.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:26
fler написав: Bobua написав:
З якого дива бізнес “припинить існувати”?
У війську лише 10% чоловіків від 10млн придатних.
Немає в Україні 10 млн придатних. Вам уже 100500 разів це пояснювали.
Bobua написав:
Бізнес у країні впав, коли перші 10% його представників пішли у військо навесні 2022р.?
Мінус 35% валового внутрішнього продукту за 2022 рік - це падіння чи ні?
Ну і скільки бізнесу залишилось на окупованих територіях?
Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?
Це від безвиході.
Достатньо того, шо всіх чоловіків після уточнення даних у ТЦК доведеться ПОВТОРНО "прогнать" через ТЦКшну медкомісію. Потім гемор з їх раз на рік бронюванням. Якщо бізнес працює з тим-же Китаєм, є відрядження працівника, але не випускають. Ду-май-те.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:27
UA написав:
Експлуатація працівників на броньованих вакансіях.
Не зрозумів
А це добре чи погано?
Бо якщо експлуатують на броньованій вакансії - значить фронт отримує більше.
Як на мене - броня це якраз стимул для КРАЩОЇ РОБОТИ на користь ЗСУ - а у вас чомусь виходить навпаки.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:30
whois2010 написав:
Я безработицы не вижу. Есть дефицит работников, ведущий к параличу
напишите - есть бронь.
увидите как все в миг поменяется. сделаете зп не +40% а -40%
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mephala
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:31
mephala написав: Schmit написав: mephala написав:
кстати такой вопрос - если человек уволится то что предприятию все? кирдык?
уходит сотрудник на пенсию тоже кирдык? заменить не будет кем?
так и с бронированием - если кого то заберут всегда найдете кем заменить.
а то развели тут страхи страшные как предприятие закроется если бронь снять.
а то развели шароварщину тыловую про эффективных. так тогда и на фронт только эффективных.
Якщо з підприємств зняти бронь, забрати ключових спеціалістів, яких готували роками, то так, загроза зупинки реальна, бо швидко замінити їх якимось студентами, пенсіонерами, інвалідами, жінками не получиться. Але що найгірше - військовозобовязані, яких ще не мобілізували, просто не зможуть влаштуватись на серйозну роботу, бо навіщо підприємствам витрачати ресурси на підготовку спеціалістів, яких завтра заберуть.
все это решаемо.
можно установить лимит например больше 10% военнообязанных не забирать за квартал.
можно установить лимит на продление брони - например не больше 2х раз
и все. бизнес будет знать что он должен готовить замену. у нас на рыке труда закончились безработные? если М держат фронт то Ж держат экономику.
и задам вопрос еще раз - что происходит когда годами готовили специалиста а он взял и ушел? не важно как. да хоть в мир иной. бывает всякое.
PS
армия постоянно учит новых воинов хоть и знает что они могут погибнуть (как говорят экономически эффективные - забрали). и готовит постоянно новых не взирая на эффективность
а бизнес не хочет себе постоянно готовить смену персонала. и постоянно лепит отмазки нам нужны только самые эффективные
так я не понял - у нас война только на фронте а тыл живет по мирному времени?
Розмовляв з машиністом маневрового тепловозу, (не Укрзалізниця). На дорозі гастролюючі ловці душ з іншої області зупинили. В нього броня. Витяг з наказу Мінекономіки з його фамілією. ,,Твоя бронь хєрня, на ній повинен бути штамп і підпис з місцевого тцк. На тобі повістку в тцк,,.
Ті що явилися з іншого підприємства неділю назад ,,уточнить дані,, і отримать броню їх і не випустили з тцк, родичі речі принесли.Ввечері поїхали на учбовий центр.
Слава Героям.
Питання як часто бізнесу готувати тих ,,запасних,, машиністів на тепловоз чи операторів на обладнання чи установки? Кожні дві неділі? Бо заїдуть нові гастролери з роти охорони тцк з іншої області? Ще тупіше. Багато бачили жінок машиністів чи составителів? За день навчимо безработних, хай працюють
Востаннє редагувалось alex lem
в Нед 05 тра, 2024 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:32
mephala написав: Bobua написав:
В чому може бути проблема взяти наступні 10%, а наявні 10% потім відпустити.
патамушо є хитродупенки які вважають що то інші повинні калічитися-гинути.
а їх квіточок не для цього ростили. вони ж супер пупер важно ефективні.
Нє, mephala, не треба тих, хто наповнює бюджет, змішувати з тими, хто в бюджет дулі крутить. Як раз останніх треба мобілізувати першочергово.
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Додано: Нед 05 тра, 2024 13:34
mephala написав: whois2010 написав:
Я безработицы не вижу. Есть дефицит работников, ведущий к параличу
напишите - есть бронь.
увидите как все в миг поменяется. сделаете зп не +40% а -40%
Фантазеро/брехунців/шахраїв - вистарчає
Відповідальних мало
1 Перш ніж написати - бронь - відповідальний розуміє що за слова треба відповідати
2 Якщо бронь зробить працю на військовоорієнтоване виробництво - дешевшим, то від цього виграють всі, навіть заброньований
3 Коли я пишу - економічна бронь- , то це вже говорить про те що той хто цю бронь отримає - готовий втратити в своїх доходах на користь Держави яка вирішує кому бронь надавати...
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