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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7991799279937994
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:З якого переляку?
Бізнес, зареєстрований в Україні, приносить доходи нашій державі.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Знайшли дурних про офшорні компанії щось чули ? :wink: Пояснюю на пальцях - виробили собівартість долар - продали своїй офшорці за долар - прибуток нуль, офшорка продала сюди за 2 бакси - прибуток 100% залишився за кордоном в офшорці. Схема просто як двері, тому і мусолять наразі закон про виведений капітал. :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:37

  Василь-Рівне написав:
  mephala написав:просто бизнез ищет отмазку.
каже mephala пишучи з окопу :mrgreen:


если у нас государство решило придумывать сорта - я не ежик бросаться на амразуру что бы их прикрывать.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:42

  mephala написав:
  fler написав:Бізнес заявляє про необхідність бронювання працівників - це від жиру чи розквіту?


2,5 роки без демобілізації це також від жиру-розквіту?

А ніякої демобілізації і не буде хоч 300 тисяч наловлять, хоч 500. Це гасло про ДМБ потрібно було щоб швидше протягти закон про мобілізацію.
Тут коли йде проста заміна однієї бригади на іншу на ротацію фронт провалюється. Залишається ще усіх хто воював відпустити додому. Очеретине найсвіжіший примір.
Востаннє редагувалось alex lem в Нед 05 тра, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:48

  alex lem написав:Питання як часто бізнесу готувати тих ,,запасних,, машиністів на тепловоз чи операторів на обладнання чи установки? Кожні дві неділі? Бо заїдуть нові гастролери з роти охорони тцк з іншої області? Ще тупіше. Багато бачили жінок машиністів чи составителів? За день навчимо безработних, хай працюють :?:


http://www.kemt.kiev.ua/kursi-profes%D1%96jno-texn%D1%96chno%D1%97-p%D1%96dgotovki.html
все досить швидко. не 2,5 роки.
а стосовно жінок - вони сами боролися за рівноправ’я. тому не бачу проблеми.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:если у нас государство решило придумывать сорта - я не ежик бросаться на амразуру что бы их прикрывать.

Так я те відразу зрозумів, а звідки тоді такий "аганьок саціалістічєскай справєдлівості в глазах" був би на фронті тоді ще якось можна було би зрозуміти -ПТСР,ГСР, а Ви на дивані, також, вірогідно, не постили, паску не святили, кагорчику зрання за Свято 50 грн не бахнули - от звідси жовч, злоба та чвари з форумчанами, я вгадав mephala? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 13:56

  Василь-Рівне написав:
  mephala написав:если у нас государство решило придумывать сорта - я не ежик бросаться на амразуру что бы их прикрывать.

Так я те відразу зрозумів, а звідки тоді такий "аганьок саціалістічєскай справєдлівості в глазах" був би на фронті тоді ще якось можна було би зрозуміти -ПТСР,ГСР, а Ви на дивані, також, вірогідно, не постили, паску не святили, кагорчику зрання за Свято 50 грн не бахнули - от звідси жовч, злоба та чвари з форумчанами, я вгадав mephala? :wink:

Також не розумію чого колега mephala приєднався до ,,штурмовиків,, на якіх лбз тримається: африканського хелікоптерщика та мийника снарядів...
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:01

Росія готує диверсії зокрема, вибухи та підпали на території Європи, — про це пише FT.
Акти саботажу вже відбуваються: 
➖ у Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України;
➖ у Швеції — низка залізничних аварій;
➖ у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію;
➖ в Естонії стався напад на автомобіль голови МВС;
➖ у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти. 
🇺🇦ТГ Реальна Війна

Догралися європейці? Подальше зволікання з допомогою Україні призведе до збільшення кількості таких випадків. Бла-бла-бла не врятує, кацапів лише силою/зброєю можна переконати. ЄС та США мають це розуміти. Чим швидше вдастся закінчити війну, тим менше постраждають європейські країни.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:01

  mephala написав:
это все отмазки что бы придумать почему я супер ценный не должен идти на войну где могут покалечть-убить. и почему должны пойти на войну другие за них калечиться-погибать.


Считайте как хотите, вы невоспроомчивы к логическим доводам.
Но если суперценный таки попадет на фронт, а потом не дай бог вернется, то с бездельников спросится с процентами.
Иначе они и дальше будут каждые 5 лет кидать страну в новый виток саморазрушения.
Среди суперценных есть те кто не только мануалы читал, но и хрестоматию по партийному строительству и классовой борьбе. И бездельники уже за спинами популистов не спрячутся - вмесе с ними пойдете запчастями на мыло, ваши жены-дети крипаками к суперценным, из-за границы, если надо, выковырят.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 05 тра, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Наш народ знає толк в перверсіях
замість того щоб забрати до лав безробітного
загребуть спеця для соціалістичної справедливості
а бізнес замість нього буде панькатися з непридатним до розумової діяльності
доглядальником кота
Подивиться ворк. работа. навіть у ЗСУ зустрічається возросний ценз на небойові вакансії, приблизно в районі 40 років. Більшисть офіційних безробітних це предпенсійний вік, яких ніхто не хоче брати на роботу, незалежно від фаху. Виходить беремо на війну хроми/косих пердісультинків/інфарктників, які можуть самі померти, якщо треба бути поповзати або пронести ящик з двома цинками? Платимо родині 15 мільйонів і беремо знов такого діда? А 30-40 річний спець хай кує перемогу в тилу, а ми знов з раком або без кісті ( по новому переліку хвороб) мобілізуєм? Все це юухня та відмазки. Броню треба відмяняти всім - бізнесу, ментам, воєнпесам, чиновникам, освітянам. Треба брати фізично здорового, молодого (відносно) який на фронті прожеве довше, більше принесе користі, всіх інших на вакансії в тилу, бізнесу навязати примусово людей 50-60 років, хай вчать. Пряміком через ТЦК, щоб не боялися офіційно влаштовуватися. Вони інколи більш адекватні та розумні, ніж молодь. Тилові вакансії війскових віддати цивільним. А все інше то блаблабла, не для перемоги... Але все це десь у і ншому світі..
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